Rennradfahrer prallt gegen Auto

Ein Fahrradfahrer hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Zusammenstoß in Maselheim verletzt. Wie die Polizei berichtet, kam der 42-Jährige gegen 16.30 Uhr auf dem Radweg aus Richtung Sulmingen. Als er am Radwegende auf die Fahrbahn wechseln wollte, schaute er sich nach hinten um. Zu spät bemerkte er, dass vor ihm ein Auto in den Einmündungsbereich gefahren war. Der 42-Jährige prallte mit seinem Rennrad gegen den Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Er überstand den Unfall mit leichten Verletzungen. Der Sachschaden beträgt rund 6000 Euro.