Radfahrer stürzt wegen Stofftasche

In Pedelecfahrer ist am Mittwoch in Maselheim gestürtzt, weil eine Stofftasche in die Speichen geraten war. Wie die Polizei berichtet, fuhrt der 59-Jährige mit seinem Elektrofahrrad in der Talstraße. An seinem Fahrradlenker hing eine Stofftasche. Diese geriet in die Speichen des Vorderrades. Das blockierte und das Rad überschlug sich mitsamt Fahrer. Bei dem Sturz erlitt der Mann leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei rät davon ab, Taschen am Lenker kann zu befestigen. „Für einen sicheren Transport sind Gepäcktaschen oder Rucksäcke besser geeignet“, heißt es in einer Mitteilung.