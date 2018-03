Rabauken grillen um die Meisterschaft

Die besten Grillteams aus Baden-Württemberg treten am Sonntag, 18. Februar, bei der Grillmeisterschaft in Sindelfingen gegeneinander an. Mit dabei sind die „Grillrabauken“ aus Äpfingen und Hüttisheim. Lange haben sie sich auf den Tag vorbereitet.

An der Bratwurst wären sie beinahe gescheitert. Täglich haben sie Rezepte angeschaut, an den Zutaten getüftelt, alles ausprobiert. Bald kam den Grillrabauken die Idee zu einem Experiment: eine Leberkäse-Bratwurst wollten sie kreieren und damit in Sindelfingen um den Sieg grillen. Doch mit dem ersten Versuchsbissen kam die Ernüchterung: „Das konnte geschmacklich gar nicht überzeugen“, erzählte Nicole Braig vom Team der Rabauken. Erstaunlich eigentlich, denn „Leberkäse ist ja eigentlich schon etwas Geiles“, wie sie sagt. Jetzt hat sich das Grillteam etwas Neues einfallen lassen. „Es wird scharf“, sagt Nicole Braig. Details will sie aber noch nicht verraten. Denn für die Hobbygriller geht es um viel bei der ersten Landesmeisterschaft – neben einem Grillgerät winken Tickets für die Deutsche Meisterschaft in Fulda.

Sechs Stunden um den Sieg grillen

Doch der Sieg wird nicht leicht für die Gruppe für Hobbygriller. Jeweils vier Gänge müssen die insgesamt 13 Teams abgeben, dafür bleiben sechs Stunden Zeit, mit insgesamt fünf Grillgeräten wollen die Grillrabauken vor Ort sein. Neben der Bratwurst sind ein Freistil-Gang, ein Burger-Gang und ein Dessert vorgegeben. Zertifizierte Juroren verteilen nach einer Blindverkostung Punkte für die einzelnen Menüs. Doch nicht nur der Geschmack ist am Ende entscheidend: auch Optik und Zusammenstellung der Beilagen.

„Grillen ist ein Lebensgefühl, aber manchmal auch richtiger Sport“, sagt Nciole Braig. Vor allem weil es oft schnell gehen muss. „Da muss man bei der Sache bleiben, darf nichts übersehen.“ Dann zählen Garpunkte, Fleischauswahl, minutengenaues Timing.

Die Begeisterung für Barbecue und Röstaromen wurde bei Braig geweckt, als sie 2016 mit ihrem Mann als Zuschauer eine Grillmesse besuchte. „Wir haben gemerkt, das ist wie eine große Familie, die sind alle richtig nette Leute“, erzählt sie. Die Grillfans haben sich in Deutschland zu einer großen Gemeinschaft zusammengefunden, die sich vor allem über das Internet austauscht und zu Treffen verabredet.

Die Grillrabauken haben sich erst im vergangenen Jahr kennengelernt, bei einem Wettbewerb in Hüttisheim. Damals errangen Nicole Braig und Christian Haas auf Anhieb den ersten Platz. „Das hätte ich ganz und gar nicht vermutet“, sagt Braig. Daraufhin wurden auch die Hüttisheimer Metzger Werner und Benni Amann auf das Grillpaar aufmerksam – und schon bald waren die Grillrabauken geboren. Heute sorgen die Amanns für den regelmäßigen Fleischnachschub.

Nicole Braig als einzige Frau im Team erzählt: „Früher habe ich mich immer begrillen lassen – aber irgendwann auch selbst an den Grill getraut.“ Heute ist sie überzeugt, dass sie ihrer Gruppe gut tut. Eine weibliche Sicht auf die Dinge schade nicht, sagt sie nur und fügt hinzu: „Sonst wär’s auf dem Grill schon arg fleischlastig.“