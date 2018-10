Oxi-Duo glänzt mit Witzen und Spitzen

In der Reihe „Kultur in Heggbach“ ist das das Oxi-Duo aufgetreten und hat einen vergnüglichen Abend gestaltet. Kerstin Högerle an den Flöten und Franz Baur am Dichterpult sorgten für gute Laune, dabei ließ Franz Baur seinen „Ox Populi“ durch politische und gesellschaftliche Felder marschieren.

Zum Industriegebiet im heimischen Risstal reimte die „Vox Schwobuli“, also die schwäbische Stimme: „ Den Arbeitsplatz im eig’nen Nest, den woll’n wir alle Schützen-fest. Denn rings um mich her – ist alles monetär.“ Und die „Vox Bavaria“ hat die bayerische CSU übersetzt mit „Christlich Sozialer Untergang“. Der Schuldige in der Dieselaffäre sei eindeutig der Diesel selbst, meinte die „Vox Populi“ in dem Gedicht vom „Der Dusel mit dem Diesel“.

Nach der Pause war es dann die „Voxi Pädagoxi“, die das Schulklima im Ländle erklärte. Bildungsnotstand gebe es nicht, denn der „Lehrer als Verhätscheler macht jedes Kind zum Bätscheler“. Oxi gelang es mit viel Witz und Charme, bestimmte Dinge anders zu denken. Auch die Flötenspielerin Kerstin Högerle lief zur Hochform auf. Nicht nur den Raum zwischen den Zeilen füllte sie mit ihrem virtuosen Flötenspiel, sie präsentierte die Faszination verschiedener Flöten auch in eigenen Blöcken. Das Publikum war begeistert und aufmerksam dabei.