Oliver Dachroth und Herbert Schulz bleiben im Vorstand

Die Mitglieder der TSG Maselheim-Sulmingen haben sich kürzlich zur versammlung getroffen. Der Vorsitzende Bernd Bogenrieder begrüßte alle Anwesenden. Zu Gast war auch Bürgermeister Elmar Braun, der Ehrenvorsitzende der TSG, Udo Dachroth, und als Vertreter des WLSB, Matthias Brugger.

Bernd Bogenrieder berichte vom abgelaufenen Vereinsjahr 2017. Im April sei Reinhard Hentze auf den Vorstandder TSG zugekommen und beantragte, die Abteilung Rasenkraftsport in die TSG aufzunehmen. In der anschließenden Vorstandssitzung stellte er sich dem Gremium vor. Die Abteilung Rasenkraftsport könne sich alleine finanzieren. Er selbst würde sich als Abteilungsleiter zur Verfügung stellen. Das Gremium hatte im Anschluss über den Antrag beraten und der Aufnahme zugestimmt. Seit April 2017 gibt es deshalb bei der TSG die neue Abteilung Rasenkraftsport.

Auch 2017 war die TSG noch damit beschäftigt, Schäden vom Hochwasser- und Starkregenereignis 2016 an den Sportanlagen zu beheben. Die Flutlichtanlage des Sportplatzes in Maselheim musste noch repariert und eine neue Ballhütte gebaut werden. Einen besonderen Dank richtete Bernd Bogenrieder an Josef Eiberle und Holger Musenbock, die federführend den Bau der Ballhütte organisiert und begleitet hatten. Finanziert wurden diese Maßnahmen durch einen Spendenscheck in Höhe von 6000 Euro, den die TSG im Mai 2017 aus dem Spendentopf des DFB und WFV erhalten hatte. Eine DFB-Delegation aus Frankfurt reiste an, um den Scheck zu überreichen. Der Vorsitzende der Egidius-Braun-und-Sepp-Herberger-Stiftung, Tobias Wrzesinski, und der WFV-Präsident, Matthias Schöck, machten sich vor Ort ein Bild vom Wiederaufbau der Sportanlage und überreichten den Scheck persönlich an den TSG Vorstand.

Die bereits in 2016 geplante Renovierung der Außenfassade des Vereinsheims, die damals hochwasserbedingt zurückgestellt wurde, konnte 2017 aufgrund der vollen Auftragsbücher der Baufirmen nicht untergebracht werden. 2018 soll die Renovierung angegangen werden.

Höhepunkt im Jahr 2017 war die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften in Maselheim mit rund 150 Teilnehmern aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland.

Bei der TSG Maselheim-Sulmingen spielen aktuell circa 50 Kinder und Jugendliche. Von den Bambinis bis zur B-Jugend wird in Spielgemeinschaften (Mettenberg, Laupertshausen, Äpfingen, Baltringen) gespielt.

Bei der ersten Mannschaft gestaltet sich die Saison 2017/2018 erneut schwierig. Einige Leistungsträger haben den Verein verlassen, dazu kommen Langzeitverletzte. Zur Rückrunde wird Uwe Reh als neuer Trainer kommen und man hofft, dass er unsere junge Mannschaft nach vorne bringt. Die Entwicklung der Badmintonabteilung ist weiterhin konstant. In diesem Jahr feiert die Badmintonabteilung ihr 25-jähriges Bestehen.

Oliver Dachroth legte dar, wie sich die Einnahmen und Ausgaben sowie die Mitgliedsbeiträge auf die einzelnen Abteilungen verteilen, ging auszugsweise auf verschiedene Ein- und Ausgaben ein und gab einen Überblick über die Vermögensaufstellung der TSG. Kassenprüfer Erich Braun bestätigte eine einwandfreie Buchhaltung.

Vorstand einstimmig entlastet

Abschließend wurde der Vorstand einstimmig entlastet: stellvertretender Vorsitzender, Vorstand für Finanzen, Herbert Schulz, stellte sich zur Wiederwahl für die kommenden zwei Jahre. Er wurde einstimmig in das Amt gewählt.. Der Vorstand für Finanzen, Oliver Dachroth, stellte sich zur Wiederwahl für die kommenden zwei Jahre. Er wurde einstimmig in das Amt gewählt.

WLSB-Vertreter Matthias Brugger vom Sportkreis Biberach übernahm die Ehrung für Heike Schlachter, Abteilungsleiterin Freizeitsport. Brugger würdigte die großartige Arbeit von Heike Schlachter, die insgesamt 13 Jahre als Abteilungsleiterin und 37 Jahre als Übungsleiterin bei der TSG tätig ist. Brugger überreichte als Anerkennung für die geleisteten Dienste die WLSB-Ehrennadel in Silber und eine Urkunde.