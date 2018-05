Das Oberschwäbische Pferdefestival in Sulmingen findet in diesem Jahr nicht statt. „Wir haben einfach zu wenige Helfer zusammenbekommen. Das ist sehr schade“, erläutert Stephan Gruber, Vorsitzender des Reitvereins Sulmingen und Cheforganisator des Turniers, den Grund. Im nächsten Jahr solle es aber wieder ein Pferdefestival in Sulmingen geben. „Davon gehe ich fest aus“, so Stephan Gruber.