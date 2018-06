Nur dienstags Schulmittagstisch in Maselheim

Mittagessen in der Schule, Betreuung vor dem Unterricht, Gebühren in der neuen Kinderkrippe: Franziska Maier von der Verwaltung hat im Maselheimer Gemeinderat einen Ausblick auf das kommende Schuljahr gegeben. An der Äpfinger Grundschule werde auch 2018/19 wieder täglich ein Mittagessen angeboten, berichtete sie. In Maselheim gibt es wie bisher nur dienstags einen Mittagstisch, da für die anderen Wochentage zu wenig Anmeldungen vorliegen. Das Mensaessen kostet 4,40 Euro. Kostendeckend wären laut Maier 4,45 Euro, deshalb sei für das aktuelle Schuljahr ein Abmangel von 143 Euro entstanden.

Sowohl in Äpfingen als auch in Maselheim wird von Eltern an Schultagen eine Betreuung von 7.15 bis 8.45 Uhr gewünscht. Wenn die Stundenpläne vorliegen, könne es aber sein, dass sich die Nachfrage nochmals reduziere, erklärte Franziska Maier. In ihrem kurzen Bericht ging sie auch auf das neue Angebot des Maselheimer Kindergartens ein. Dort gibt es von Herbst an eine Krippe.

Die Gebühren sehen folgendermaßen aus: Für 30 Stunden Betreuung pro Woche zahlen Eltern mit einem Kind 335 Euro, sind zwei Kinder in der Familie, kostet der Krippenplatz 249 Euro im Montag, für 35 Wochenstunden Betreuung werden 436 beziehungsweise 324 Euro in Rechnung gestellt, für 40,5 Wochenstunden sind es 469 und 349 Euro. Die Preise entsprechen denen in Laupertshausen, wo ebenfalls Einjährige betreut werden.