Neuer Fuhrpark der Maselheimer Feuerwehr eingeweiht

Die Freiwilligen Feuerwehren Maselheim und Laupertshausen haben einen neuen Fuhrpark erhalten. Die Löschfahrzeuge 20 und 16/12 und ein Mannschaftstransportwagen sind jetzt offiziell in Dienst gestellt worden. Der Festakt begann mit einem feierlichen Gottesdienst in der Mehrzweckhalle Maselheim, zelebriert von Pfarrer Ludwig Hager, der anschließend auch die Fahrzeuge segnete. Die neuen Fahrzeuge lösen die bereits in die Jahre gekommenen Wagen aus den 80er Jahren ab. Maselheims Bürgermeister Elmar Braun hat in seiner Festansprache deutlich gemacht, dass der Kauf eine „sinnvolle und notwendige Investition“ in die Sicherheit der Bürger und die Einsatzfähigkeit der „Rettungskräfte“ sei. Glückwünsche vom Kreisfeuerwehrverband überbrachte der Verbandsvorsitzende Berthold Rieger, der den erkrankten Kreisbrandmeister Peter Frei vertrat. Der Musikverein Maselheim rundete die Feier ab. Foto: Privat