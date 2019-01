Neue Feuerwehrmänner ernannt

Die Freiwillige Feuerwehr (FW) hat ihre Jahreshauptversammlung abgehalten und dabei neue Mitglieder zu Feuerwehrmännern ernannt.

Zu Beginn der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Äpfingen konnte Kommandant Herbert Glutsch per Handschlag Christoph Gerster zum Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr Äpfingen verpflichten. Weiter informierte der Kommandant in seinem Bericht, dass die Kameraden Matthias Egle und Andreas Kleber aufgrund ihres jeweils längeren Auslandsaufenthalts vorübergehend vom Feuerwehrdienst freigestellt werden.

Nach langjähriger Dienstzeit scheidet Hans Wiesenmayer aus dem aktiven Dienst aus und tritt der Altersabteilung bei. Urlaubsbedingt konnte Hans Wiesenmayer nicht anwesend sein, so dass die Verabschiedung in der Mannschaft folgt.

Nachdem die Kameraden Paul Enderle, Lukas Renz und Felix Ströbele erfolgreich die Ausbildung zum Truppmann abgelegt haben, wurden diese vom Kommandant zum Feuerwehrmann ernannt. Paul Enderle und Felix Ströbele durchliefen zwischenzeitlich sogar die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger.

Weiter nahmen Angehörige der Feuerwehr Äpfingen im Jahr 2018 an verschiedenen Motorsägenlehrgängen, an einem Ausbildungsworkshop zum Umgang mit Menschen mit Behinderungen, an einem Führungskräfteseminar teil oder absolvierten die Prüfung zur Führerscheinklasse C/CE. In 32 durchgeführten Feuerwehrübungen wurden die Kenntnisse gefestigt.

Im Bericht des Schriftführers wurde neben den wiederkehrenden Ereignissen, besonders auf den Familienausflug und die laufende Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges eingegangen.