Neue 4G-Station in Maselheim

Der Netzbetreiber Telefonica Deutschland baut sein O2-Mobilfunknetz im Landkreis Biberach derzeit aus. Nun hat der Netzbetreiber eine neue Station in Maselheim in der Laupertshauser Straße errichtet, die mit dem 4G-Standard (LTE) ausgerüstet ist. Die Station ergänzt die bisherige 2G-und 3G-Technik an dem Standort. Mehrere tausend Menschen in der Umgebung sollen dadurch ein schnellere LTE-Versorgung im Mobilfunknetz von O2 erhalten. Das neue Netz vor Ort steht neben O2-Kunden auch Kunden zahlreicher weiterer Marken wie Blau, Aldi Talk, Fonic, Tchibo mobil, NettoKom, Ortel Mobile und Ay Yildiz zur Verfügung.

Mit der neuen LTE-Station verfügt der Ort nun über ein verbessertes Mobilfunknetz und eine moderne Breitbandversorgung für die Nutzung digitaler Anwendungen. „Kunden können schneller im mobilen Internet surfen, Videos ruckelfrei in HD-Qualität streamen und ihre digitalen Anwendungen wie WhatsApp, Instagram und Facebook jederzeit uneingeschränkt nutzen“, verspricht der Netzbetreiber Telefonica in einer Mitteilung. Der LTE-Standard werde den kommenden Jahren „weiterhin das Rückgrat“ der Mobilfunkinfrastruktur in Deutschland bilden. „Maselheim ist damit zukunftssicher aufgestellt.“

Außerdem sei der Ausbau ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum 5G-Mobilfunkstandard. Denn technisch gesehen baut der 5G-Standard auf der Systemarchitektur von 4G auf, die zunächst einmal vorhanden sein muss. Bereits jetzt sollen auch ansässige Unternehmen im Ort konkrete Nutzen haben: So könne über die Netzstandards „Narrowband IoT“ und „LTE-M“ ein „modernes Maschinennetz für IoT-Anwendungen zur Verfügung gestellt werden“. Hinter dem Begriff IoT verbergen sich zum Beispiel Anwendungen wie das Smart Metering, bei dem Gas- und Wasseranschlüsse intelligent verknüpft und Zählerablesungen digital über das Mobilfunknetz vorgenommen werden können. Diese müssen über den Mobilfunkanbieter freigeschaltet werden.

Telefónica Deutschland kündigt zudem an, sein Mobilfunknetz in der Region schrittweise weiter auszubauen und die vorhandenen Mobilfunkstandorte mit neuester Technik auszustatten. Allgemein bilde das Bundesland Baden-Württemberg derzeit einen der Schwerpunkte des Netzausbaus der Firma. Im vergangenen Jahr seien rund 850 zusätzliche LTE-Sender in nahezu allen Städten und Landkreisen im Land hinzugekommen.