Narren starten besinnlich in die Fasnetssaison

Zum Start in die Fasnetssaison ist in der Pfarrkirche Äpfingen ein Narren-Segnungsgottesdienst gefeiert worden. Diakon Paul Hammer hatte mit der Narrenzunft und dem Spielmannszug Äpfingen, der Narrenzunft Laupertshausen und dem Fanfarenzug Sulmingen wieder einen außergewöhnlichen Gottesdienst vorbereitet, um mit den Narren, Musikern und den Gemeindemitgliedern für ein gutes Gelingen, der Umzüge und Veranstaltungen zu bitten, und dafür dass alle unversehrt durch die Fasnet kommen. Die Predigt wurde von Diakon Hammer in einer Art Büttenrede verfasst, mit unterhaltsamen aber auch durchaus als nachdenklichen Tönen. „Die Tatsache, dass am am Vorabend des Segnungsgottesdienstes eine befreundete Narrenzunft auf dem Weg zum Umzug in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden, machte jedem bewusst, dass der Spaß in dieser ausgelassenen Zeit, auch ganz schnell wieder vorbei sein kann“, heißt es in der Pressemitteilung der Narrenzunft Äpfingen. In einer Schweigeminute wurde deshalb im Anschluss auch der Toten und Verunglückten des Unfalls, sowie deren Angehörigen gedacht. Am Ende des außergewöhnlichen Gottesdienstes segnete Diakon Hammer dann beim Auszug aus der Kirche noch alle Narren, Musiker und Besucher und besprengte sie mit Weihwasser, bevor sich die Narrenzünfte auch schon wieder auf den Weg zum nächsten Umzug machten.

