Narren nehmen das IGI Rißtal und die Biber aufs Korn

In einem farbenprächtigen Umzug sind am Sonntagnachmittag 3000 Maskenträger und andere Narren in 60 Gruppen durch die Straßen von Äpfingen gezogen. Geschätzte 4500 gut gelaunte Besucher säumten beim 56. Äpfinger Narrensprung der Weckafresser-Zunft die Straßen und sorgten für prächtige Stimmung.

Laute Discomusik schallte schon vor Umzugsbeginn aus den Lautsprechern im ganzen Ort. Zu den aktuellen Fasnetshits strömten viele Besucher an die besten Zuschauerplätze sowie die Narren zum Aufstellungsplatz.

Bei trockenem, aber windigem Wetter setzte sich der Narrenzug Punkt 14 Uhr nach drei Böllerschüssen in Bewegung. Die Ehrenzunftmeister Hans Ströbele und Ingo Laack unterhielten die Gäste am Dorfplatz bis zum Eintreffen des Zuges mit lustigen Geschichten und Witzen. Zu jeder Gruppe wussten sie eine kleine Geschichte und ließen deren Narrenrufe erschallen.

Eineinhalb stündiger Umzug

Die Spitze des Zugs bildete der Äpfinger Büttel, gefolgt vom Fanfarenzug Fürst Metternich Reinstetten und den Äpfinger Garden. Gut eineinhalb Stunden lang zogen Masken- und Musikgruppen, Mottowagen und sonstige Gruppen in einem närrischen Lindwurm durch die Straßen von Äpfingen. Ein Großaufgebot an Masken hatten die Narrenzünfte Schemmerberg, Ochsenhhausen und Bad Buchau dabei. Zig mal fragte Ströbele beim Vorbeiziehen der NZ Deifelsloch Märra aus Laupertshausen die Besucher: „Schender-Märra? – dand d’ Geil verscherra“. 33 Zünfte begeisterten die Besucher mit ihren Pyramiden und sonstigen Vorführungen. 16 Musikgruppen machten mit fetziger Musik gute Laune bei den Besuchern.

Aktuelle lokalpolitische Themen im Blick

Ein besonderer Höhepunkt des Äpfinger Umzugs sind die Fasnetswagen, die aktuelle Themen durch die närrische Mangel drehen. Die Narren vom Obra Saubach nahmen Elmar Brauns Mitfahrhäusla auf die Schippe: „Do kasch hocka bis zum Schluss. Do hält koi Auto und koi Bus“, prangte auf den am Wagen angebrachten Schildern. Der Schubertweg und die Bude wollen dem Biber die Zähne ziehen. „Jetzt kommt d’ Zang – der nagt nemme lang“ oder „Dr Äpfinger Biber – der nagt nie wieder“ stand auf ihren Plakaten. Die Laufgruppe Herrlishöfen befasste sich mit dem grünen Industriegebiet (IGI) und dem anscheinenden Ökopunkte Schwindel. Die Bürgermeister Braun, Glaser, Jautz und Kuhlmann mussten als Figuren herhalten. Der Fasnetswagen der Binokelfreunde befasste sich mit der Schließung der Äpfinger Bank. „Geht’s mit der Raiba Äpfingen zu Ende, bringt Elmars Mitfahrbank die Wende!“ Am Bankgebäude stand „Closed“ am Mitfahrhäusle „Open“. Braun selbst wurde von der Ehrentribüne geholt und musste den Rest des Umzugs mitgehen.

Mit „Schelli-Schello“ verteilten die Weckenfresser Knauzenwecken von dem Symbolwagen der Äpfinger Narrenzunft. Die Bude- und Hexenfrauen machten als Regenbogen und Schneeflöckchen auf die Wetterkapriolen aufmerksam.

Es hat heute wieder alles gepasst, freute sich die Äpfinger Zunftmeisterin Petra Denz am Ende des Umzugs.