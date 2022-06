Nach zwei Jahren Pause: Sulminger feiern wieder Dorffest

Die Sulminger Vereine fiebern dem Wochenende 9./10. Juli entgegen. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause stellen sie wieder ihr Dorffest auf die Beine. Die Bands, darunter XPlosive, sind gebucht, die zahlreichen Vorführungen geplant. 350 bis 400 Helferinnen und Helfer werden an den beiden Tagen im Einsatz sein. „Die Anspannung steigt, wir fühlen uns wie eine Fußballmannschaft vor dem Finale“, erzählt Dorffestvorstand Peter Lippmann.

„Unser Dorffest auf die Beine zu stellen ist eine riesige Herausforderung“, sagt Peter Lippmann über die Großveranstaltung in dem 830-Seelen-Ort. „Es bedeutet einen enormen Aufwand. Ein Betriebswirt würde vermutlich fragen: Was macht ihr denn da? Aber: Wir machen es nicht um Geld zu verdienen, sondern aus Freude und aus Überzeugung für die Dorfgemeinschaft.“

Deshalb wird gefeiert

Das Dorffest hätten sie vermisst, erzählt er über die zwei Jahre Pandemie. Ob es 2022 wieder stattfinden kann, war lange unklar. „Mit Maske und 3G-Regel brauchen wir nicht anzufangen, das bekommen wir nicht hin“, berichtet Lippmann über erste Überlegungen. Mit der Coronaverordnung des Landes im April tat sich dann aber doch eine Tür auf. Angesichts des Ukraine-Kriegs fragte sich der Festausschuss aber, ob man wirklich feiern sollte. „Wir haben uns angeschaut, wie andere damit umgehen und entschieden. Wir machen das Fest“, sagt Lippmann. „Einfach mal ein paar Stunden feiern, abschalten von den Sorgen und den Akku wieder aufladen, das ist für die Leute wichtig.“ Ihnen das zu ermöglichen, sei die Aufgabe beim Fest.

Eine Schar von Helferinnen und Helfern

Für die Planungen blieb deutlich weniger Zeit als üblich. Doch die Sulminger Vereine zogen mit. Das 40-köpfige Aufbauteam fängt bereits in eineinhalb Wochen mit den ersten Arbeiten an. Am Festwochenende werden dann 350 bis 400 Helferinnen und Helfer im Schichtdienst sein, insbesondere in der personell aufwendigen Bewirtung.

Fünf bis sechs Elektriker sowie Installateure – alle aus den Reihen der Vereine – sorgen dafür, dass technisch alles funktioniert. „Wir reden hier nicht bloß davon, ein paar Bänke hinzustellen, sondern von großer Infrastruktur“, hebt Lippmann hervor. Der Bauhof der Gemeinde helfe mit, auch die Verwaltung gebe Unterstützung. Der Aufwand für die eineinhalb Tage Fest sei enorm. Ebenso das Engagement der Helfer. „Über das Dorffest nehmen viele Urlaub. Danach ist man körperlich platt.“ Nach dem Abbau am Montag brauche man erst mal zwei Tage zum Regenerieren, berichtet er.

Wenn plötzlich die Band absagt

„Wir bieten ein handgestricktes Fest von freiwilligen und ein wenig verückten Laien“, resümiert Lippmann. Und die müssen immer wieder auch Unvorhergesehenes meistern. Vor drei Jahren sagte wenige Stunden vor dem Auftritt XPlosive ab. Ein Bandmitglied hatte sich verletzt. Doch es gelang, innerhalb von kürzester Zeit Ersatz zu finden – dank der Verbindungen in der Gemeinde. Miri & The Groovy Bones, die Band, in der der damalige Maselheimer Hauptamtsleiter Wolfgang Späth spielte, sprang kurzfristig ein. „Ein Musiker wurde schnell aus dem Bodenseeurlaub zurückgeholt“, erinnert sich Lippmann. „Die legten einen Superauftritt hin“, der Abend war gerettet.

In diesem Jahr wollen XPlosive ihren Auftritt nachholen. Für 2020 waren sie eigentlich schon gebucht, dann kam die Pandemie. Doch wie die anderen Bands, sagten XPlosive zu, sich für das nächste Dorffest bereitzuhalten. „Das freut uns riesig“, lobt Lippmann die Treue der Musiker.

Weitere musikalische Höhepunkte

Ab 20 Uhr heizt XPlosive den Besucher am Samstagabend ein. Von 22 Uhr an kommen Pig Ass & the Hoodlums auf die Bühne. „Die Rock `n Roll-Truppe macht eine klasse Show“, so Lippmann. Und auch DJ Fab ist wieder mit von der Partie.

Für jeden Musikgeschmack sei an den beiden Tagen etwa geboten, hebt er hervor. Für Freunde volkstümlicher Musik spielen die Original Bidumtaler Musikanten. Außerdem unterhalten Musikvereine aus dem Umland die Gäste.

Das Rahmenprogramm

Auch auf das traditionelle Rahmenprogramm dürfen sich die Besucherinnen und Besucher freuen. Den Auftakt bildet der Einzug der Vereine mit den Heggbacher Trommlern, den Fanfarenzügen, Fahnenschwingern und Fahrzeugen am Samstag um 16 Uhr. Vorführungen – unter anderem der schwebende Dachstuhl der Zimmerer, Auftritte des Baltringer Haufens und der Fahnenschwinger – sorgen für Unterhaltung.

Das sind die Erwartungen

Der Dorffestbus wird wieder Besucher aus der Umgebung zum Fest bringen. Jetzt hoffen Lippmann und das ganze Helferteam, dass viele Gäste kommen. Sorge, dass die Leute sich nach zwei Jahren Pandemie das Feiern abgewöhnt haben könnten und wegbleiben, hat der Dorffestvorsitzende nicht. „Ich habe neulich mit XPlosive gesprochen. Die sagten mir: Bei unseren Auftritten geht es ab wie der Teufel, die Leute wollen wieder raus und Spaß haben.“