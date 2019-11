MV Maselheim feiert 100 Jahre Blasmusik

100 Jahre alt wird der Musikverein Maselheim in diesem Jahr. Dieses Jubiläum wird am kommenden Mittwoch bei einem Benefizkonzert mit der Big Band der Bundeswehr in der Mehrzweckhalle in Maselheim gefeiert. Der gesamte Erlös kommt dem DRK, dem Kinder- und Jugendhospiz und dem Tierheim in Biberach zugute.

Elf Männer aus Maselheim, die Spaß am Musizieren hatten, sind auf einem Foto von 1919 mit Blasinstrumenten zu sehen. Das Bild hält den Moment fest, in dem sich die neue Musikkapelle gründete. Die Musiker spielten fortan bei feierlichen Anlässen, Jubiläen und Hochzeiten. Erster Dirigent war Anton Bogenrieder, der das Amt bis 1955 ausübte. Seit 1986 leitet Dirigent Eugen Ruedel den inzwischen unter „Maselheimer Musikanten“ und „Tanz- und Partyband InMotion“ auftretenden Verein. Bis 1946 gab es keinen Vorstand, nur einen musikalischen Leiter.

Nach längerer Pause während des Kriegs nimmt die Musikkapelle im Frühjahr 1946 ihre ursprüngliche Tätigkeit wieder auf. So steht es im Rechenschaftsbericht von 1946. Dazu mussten erst neue Musiker gewonnen und ausgebildet werden. Musikalisch ging es danach steil bergauf, bis zur Oberstufe. 16 Mal nahm die Kapelle bis 1980 an Wertungsspielen teil. Schon früh wandte sich der Musikverein von der konzertanten Blasmusik etwas ab und setzte voll auf Unterhaltungsmusik mit einem Gesangsduo.

In den 1970er und 80er Jahren erreichten die „Maselheimer Musikanten“ mit ihrer guten Stimmungsmusik einen hohen Bekanntheitsgrad. Bei fast jedem namhaften Fest sind sie in dieser Zeit aufgetreten. So führte ihr Weg auch in große Festzelte beim Canstatter Volksfest, beim Weinfest in Bad Dürkheim, beim Schützenfest in Biberach und in viele andere Großzelte. Höhepunkte im Kalender des Vereins waren die Konzertreisen nach Südafrika 1995 und Florida in den Jahren 1999, 2008, 2012 sowie 2017. Ein weiterer Höhepunkt waren 1989 die Fernsehaufnahmen für die Sendung „Sang und Klang aus Stadt und Land“.

1985 und 1989 spielten die Musiker im Studio Bauer in Ludwigsburg zwei Langspielplatten mit dem Titel „Blasmusik für Jung und Alt“ ein. Bei eigenen Veranstaltungen musizierten sie mit Hugo Strasser, Max Greger, Felice Civitareale und den Geschwistern Hofmann.

Heute hat der Musikverein 43 aktive Mitglieder. 20 Mal treten sie im Jubiläumsjahr in der Öffentlichkeit auf. 13 Mal als Maselheimer Musikanten bei traditionellen Veranstaltungen und sieben Mal als „Tanz- & Partyband InMotion“ bei Partys, Festivals oder Bällen. Beheimatet sind die Musiker seit 1993 in der Mehrzweckhalle. Dort haben sie sich in 3000 Stunden Eigenleistung einen großen Proberaum im Erdgeschoß, einen Registerproberaum sowie einen Lagerraum im Untergeschoß ausgebaut.

Bei einem Hochwasserereignis 2016 wurden die im Untergeschoß liegenden Räume überflutet und viele Unterlagen des Archives vernichtet. Glücklicherweise hatte Robert Schafitel die Vereinschronik bis 1994 in einem Buch zum 75-jährigen Jubiläum festgehalten und so der Nachwelt erhalten. Der Schaden an Instrumenten, Trachten und der Beschallungsanlage betrug 20 000 Euro.

Big Band spielt zum Jubiläum

Am kommenden Mittwoch, 20. November, um 20 Uhr, wird das 100-jährige Jubiläum mit einem Konzert der Big Band der Bundeswehr aus Euskirchen in der Maselheimer Mehrzweckhalle gefeiert. Die renommierte Band spielt normalerweise bei Bällen, Staatsbesuchen und Galas der hohen Politik. Der gesamte Erlös der Benefizveranstaltung kommt dem DRK, dem Kinder- und Jugendhospiz und dem Tierheim in Biberach zugute. Die Schirmherrschaft haben Bürgermeister Elmar Braun und Oberbürgermeister Norbert Zeidler übernommen.

„Es wird bestimmt ein toller Jubiläumsabend mit guter fetziger Musik“, sagt Dirigent Eugen Ruedel im Gespräch mit der SZ. „Ich freue mich schon auf die hochkarätigen Solos. Diese Bigband ist ein Knaller und unserem 100-jährigen Jubiläum angemessen“.