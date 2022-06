Musikverein Maselheim hält Mitgliederversammlung ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dem Bericht von Joachim Ruedel, 1. Vorsitzender, war zu entnehmen, dass das vergangene Vereinsjahr sehr ruhig war. Wie auch schon im Jahr davor fanden kaum Veranstaltungen, Auftritte oder Musikproben statt. Allerdings nutzten die Musiker die Corona-Zwangspause und erneuerten, teils in Eigenleistung, den Bodenbelag ihres Probelokals in der Mehrzweckhalle Maselheim. Aktuell zählt der Verein 248 Mitglieder. Joachim Ruedel dankte allen Sponsoren und allen, die den Verein unterstützt haben.

Schriftführerin Mareike Gaus berichtete über die Arbeit der Vorstandschaft. Kassiererin Margarete Kienle informierte über Einnahmen und Ausgaben. Die Kassenprüferinnen Doris Baierl und Sabine Lehmann bestätigten eine einwandfreie Buchführung.

Kathrin Welser informierte über die Jugendarbeit. Derzeit werden im Verein 12 Kinder und Jugendliche ausgebildet. Zur Kooperation Schule/Musikverein gehören 43 Kinder. Immer wenn es möglich war, fanden Proben statt, Auftritte gab es keine.

Es folgte der Bericht von Eugen Ruedel, dem Dirigenten der Maselheimer Musikanten und der Tanz- und Partyband „In Motion“. Gemeinsames Musizieren war 2021 fast nicht möglich, nur ganz vereinzelt gab es Musikproben im Freien. Für 2022 füllt sich der Terminkalender und die Proben haben wieder begonnen und machen allen großen Spaß. Weil die meisten Musiker zu Hause fleißig geprobt haben, gibt es keinen allzu großen Probenrückstand.

Die Ehrungen übernahm in diesem Jahr Michael Ziesel, Kreisverbandsvorsitzender Biberach. Es wurden insgesamt neun Ehrungen verliehen. Elena Musenbock, Chantal Danner und Sarah Langer wurden für 10 Jahre aktive Tätigkeit geehrt. Kathrin Schlanser erhielt für 20 Jahre aktive Tätigkeit die Ehrennadel in Silber. Stefanie Zugenmaier, Mareike Gaus, Tobias Ruedel und Tobias Hess wurden für 30 Jahre aktive Tätigkeit mit der Ehrennadel in Gold und Ehrenbrief geehrt. Joachim Ruedel erhielt eine Ehrenmedallie in Gold mit Diamanten für 25 Jahre Vorstandstätigkeit.

Die Entlastung der Vorstandschaft übernahm Bürgermeister Elmar Braun. Es folgten die Wahlen. Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden: Angelika Bogenrieder als 2. Vorsitzende, Margarete Kienle als Kassiererin, Mareike Gaus als Schriftführerin, Kathrin Welser als Jugendleiterin, Kathrin Schlanser als Beisitzerin, Eugen Ruedel als Dirigent und Christoph Brekel als Beisitzer.