Musikverein Laupertshausen ehrt langjährige Vereinsmitglieder

Der Musikverein Laupertshausen hat eine ordentliche Jahreshauptversammlung für die Vereinsjahre 2019 und 2020 abgehalten.

Vorsitzender Armin Blersch gab im Anschluss an die Begrüßung der Gäste einen kurzen Rückblick über das vergangene Jubiläumsjahr 2019. Die Berichte wurden von dem Schriftführer Andreas Ruf, Kassier Florian Scheffold, Kassenprüfern Anton Beck, Beate Fesseler, Jugenddirigenten Johannes Ruf und Dirigent Reiner Mayer vorgetragen. Die Entlastung führte Bürgermeister Elmar Braun durch und die anschließenden Wahlen wurden von Ortsvorsteher Herbert Hasel durchgeführt. Folgende Ehrenämter wurden für das Vereinsjahr 2020 gewählt: Vorsitzender Armin Blersch, Schriftführer Andras Ruf, Jugendleiter Joachim Koch, Beisitzer Timo Pfänder, Daniel Bitterwolf und Uwe Schelkle.

Folgende Ehrenämter wurden für das Vereinsjahr 2021 gewählt: Vorsitzende Hermann Koch und Mathias Pfänder, Kassier Florian Scheffold, Jugendleiterin Anna Müller, Beisitzer Carmen Bitterwolf, Jürgen Lanz, Felix Dangel, Johannes Ruf, Kassenprüfer Helmar Bitterwolf und Beate Fesseler.

Im Anschluss wurde die ehemalige Jugendleiterin Manuela Koch und Kassenprüfer Anton Beck mit einem Geschenk verabschiedet. Mehrere Musikerinnen und Musiker wurden daraufhin für Ihre langjährige Vereinstätigkeit geehrt: Die Ehrennadel in Bronze für zehnjährige aktive Tätigkeit erhielten Annika Blersch, Lara Dangel, Lisa Dangel und Maren Fesseler. Die Ehrennadel in Silber für 20-jährige aktive Tätigkeit bekamen Manuela Koch und Roland Koch.

Mit einer Nadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 40-jährige Tätigkeit wurde Manfred Schäffler geehrt. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 50-jährige Tätigkeit erhielten Paul Pfänder und Armin Fesseler. Mit Förderermedaillen in Silber mit Urkunde für 15-jährige Tätigkeit wurde Armin Blersch geehrt. Gleichzeitig wurden Paul Pfänder und Armin Fesseler durch ihre großen Verdienste zu Ehrenmitgliedern ernannt.