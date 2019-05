Musikverein feiert sein Frühlingsfestival

Die Musikverein Maselheim hat auch in diesem Jahr wieder sein traditionelles Frühlingsfestival veranstaltet. Von Samstagabend bis Sonntagabend war in der Mehrzweckhalle für Jung und Alt vieles geboten. Zum Festauftakt spielte die Maselheimer Tanz- und Partyband In Motion. Außerdem traten zwei Gruppen des Äpfinger Jazztanzes auf und begeisterten das Publikum mit gekonnten Showtanzeinlagen. Die Gäste genossen gutes Essen, tolle Tanzmusik und eine gemütliche Atmosphäre. Die Tanzfläche und der Barbereich waren ebenfalls bis spät in die Nacht gut gefüllt mit Gästen, die ausgelassen tanzten und feierten. Am Sonntag begann der Tag mit einem Mittagstisch, zu dem die Musikanten aus Schemmerberg spielten.

Zum Familiennachmittag war die Halle ebenfalls gut gefüllt. Ein buntes und kurzweiliges Programm mit Auftritten der Kinder aus der Kooperation von Schule und Verein, des Schulchors und der Jazztanzgruppe Äpfingen unterhielt die aufmerksamen Zuhörer.