Musiker spielen für das Hospiz

Mit virtuosen Klängen von Akkordeon und Flöte haben die Blasmusikdirigentinnen Katja Sontheimer und Christine Wetzel am Pfingstsamstag beim Benefizkonzert (im Hof) in Äpfingen 512 Euro für das Hospiz Haus Maria in Biberach erspielt.

Im Hof der Familie Imhof, der Eltern von Sontheimer, fand vor einem Jahr das Freiluftkonzert erstmals statt. Während die Besucher damals in einem Pavillon Schutz vor dem Regen suchten, diente er ihnen diesmal als Sonnenschutz.

Die Musikerinnen starteten mit Werken aus Tillo Schluncks „Klingendes Märchenbuch“, wie „Der standhafte Zinnsoldat“ und „Hans im Glück“, in den lauen, sommerlichen Konzertabend. Diese Stücke seien ihren Eltern gewidmet, verriet Katja Sontheimer bei ihrer Ansage „und stammen aus der Literatur meiner Jugendzeit“. Nach dem Webber-Musical „The Phantom of the Opera“ präsentierten die Musikerinnen weitere Titel aus Schluncks Feder.

Im nächsten Konzertteil entführte Katja Sontheimer mit dem Akkordeon die Gäste mit dem Tango „Por una cabeza“, vom Argentinier Carlos Gardel, nach Südamerika. Mit „Klänge aus Andalusien“ (Giovanni Baltimoro) ging es in die spanische Urlaubsregion und beim Akkordeon-Klassiker „Flick-Flack“ von Albert Vossen bot Sontheimer mit virtuosen Spielereien ein überzeugendes Bild ihrer Vielseitigkeit.

Im dritten Teil des Konzerts präsentierten die Solistinnen, die auch als Dirigentinnen von Blasorchestern tätig sind, vorwiegend lateinamerikanische Klänge wie „Huayno“ und „Samba“ von Sergio Arriagada.

Das Programm war facettenreich und unterhaltsam. Mit Gefühl und perfekter Spieltechnik, setzten die Solistinnen jeden Ton in meisterhafter Manier Den fast 100 Besuchern gefiel es und der Beifall, den die Musikerinnen mit einem Abendlied als Zugabe honorierten, fiel reichlich aus. Katja Sontheimer und Christine Wetzel freuten sich über den Spendenbetrag von 511,50 Euro für das Hospiz Haus Maria in Biberach.

Unter lang anhaltendem Beifall dankte Hospizleiter Tobias Bär den Musikerinnen für das Konzert. „Mit dem Spendenbetrag unterstützen Sie unsere Hospizdienste im Haus Maria“, sagte Bär. Und: „Wenn man Kulturelles mit einem guten Zweck verbindet“, sei es eine tolle Sache.