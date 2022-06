Motorradfahrerin wird schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad ist am Sonntag bei Maselheim eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Ein 72-Jähriger war kurz vor 17.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Biberacher Straße in Äpfingen in Richtung Ortsausgang unterwegs. An der Einmündung zur L266 bog er nach links in Richtung Biberach ab. Dabei übersah er wohl die aus Richtung Biberach kommende 52-Jährige auf ihrem BMW-Motorrad. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Der hinter der Motorradfahrerin fahrende 54-Jährige erkannte die Situation und konnte mit seinem Motorrad noch ausweichen. Die 52-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf etwa 30 000 Euro. Ein Abschlepper lud die BMW der 52-Jährigen auf. Bis 18.49 Uhr blieb die Straße zur Aufnahme des Unfalls voll gesperrt.