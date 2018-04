Motorradfahrer verletzt sich schwer

Ein Motorradfahrer hat sich am Sonntag bei Heggbach schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war die Honda gegen 15 Uhr zwischen Heggbach und Zillishausen unterwegs. In einer Kurve kam das Zweirad von der Straße ab und prallte gegen einen Leitpfosten. Der Fahrer stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen in ein Krankenhaus. An seinem Zweirad entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro. Angehörige kümmerten sich um den Abtransport des Fahrzeugs.