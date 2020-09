Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Äpfingen am Sonntag schwer verletzt worden. Gegen 15.15 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem BMW von Biberach in Richtung Äpfingen. Kurz nach der Abzweigung nach Schemmerhofen bemerkte der Autofahrer, dass er wohl falsch gefahren war. Er bremste seinen Wagen ab. Ein nachfolgender Motorradfahrer erkannte den bremsenden BMW zu spät. Ein Ausweichmanöver misslang, der Lenker der Kawaski prallte in den BMW. Der 51-Jährige stürzte in der Folge von seinem Motorrad und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Auch der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein Abschlepper barg das Motorrad. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15000 Euro.