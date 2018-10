Moggi-Hof im Fernsehen

Das Leben auf dem Moggi-Hof in Sulmingen ist Thema eines Dokumentarfilms, der am Donnerstag, 1. November, um 15 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt wird. In dem Film wird von 16 Bauernhöfen aus Baden-Württemberg und der Rheinland-Pfalz und über die verschiedensten Arbeiten der Bauern auf Ihren Höfen von heute und früher berichtet. Unter anderem wurde auch in Sulmingen gedreht. Aufmerksam wurde der SWR aufgrund des Musikvideos der Band Rock und Rollinger, Bereits vor 40 Jahren war auf dem Hof ein Film über die Getreideernte gedreht worden. Der Filmemacher Helmut Barth aus Sulmingen hatte damals das Video „Erntedank und Bauernfleiss“ gedreht. Das überzeugte offenbar auch den SWR. „Mitte Juli stand dann ein Team vom SWR auf unserem Moggi-Hof um Aufnahmen von unseren Tieren im Stall und auf der Weide, von unserem alten Bauernhofgebäude und von der Arbeit an einer alten handbetriebenen Blähmühle aufzunehmen“, erzählt Achim Jehle. In dem Film berichten der Landwirt und sein Vater, wie die Getreideernte heutzutage abläuft und wie es früher war. Auch der Strukturwandel in der Landwirtschaft war ein Thema. So gab es in Sulmingen vor 40 Jahren noch mehr als 30 Milchviehbetriebe, seit diesem Jahr ist der Moggi-Hof noch der Einzige, bei dem die Milch vom Milchwerk abgeholt wird.