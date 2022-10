Mobiles Impf-Team in Maselheim

Das Mobile Impfteam des DRK Kreisverband Biberach wird im Auftrag des Landratsamts Biberach erneut eine Impf- und Test-Aktion anbieten. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Maselheim werden am Samstag, 26. November, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in der Mehrzweckhalle Impfungen gegen das Coronavirus angeboten. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig.

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, wird das Mobile Impfteam mit allen in Deutschland zugelassenen Impfstoffen für die Grundimmunisierung ab dem fünften Lebensjahr und die Auffrischimpfung (Booster) ab dem zwölften Lebensjahr, auch mit den neuen Omikron Impfstoffen BA. 1 und BA. 4-5, zur Verfügung stehen.

Zusätzlich bietet das DRK Biberach einen kostenpflichtigen Antikörpertest für 20 Euro an, mit Beratung und eventueller anschließender Impfung. Unterstützt wird das Mobile Impfteam von Helfern der Gemeinde Maselheim.

Zur Impfung sollten lediglich der Personalausweis und der Impfpass mitgebracht werden.

Vorab kann der Aufklärungs- sowie Anamnesebogen online auf der gemeindlichen Homepage unter: www.maselheim.de heruntergeladen, ausgefüllt und zu Hause ausgedruckt werden.