Mitgliederversammlung VdK Maselheim-Baltringen-Wennedach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mitgliederversammlung des Ortsverbandes Maselheim - Baltringen - Wennedach im Katholischen Gemeindehaus Laupertshausen war gut besucht. Vorsitzender Robert Schafitel konnte Wolfgang Dürrenberger als Vertreter der Gemeinde, Ortsvorsteherin Doris Dolkemeyer Äpfingen und vom Kreisverband den Vorsitzenden Helmut Stebner begrüßen. Zu Beginn gedachte man den verstorbenen Mitgliedern.

Im abgelaufenen Vereinsjahr gab es als Veranstaltungen ein Essen im April im „Witzles“, einen Grillnachmittag im Juni bei „Bochtlers“. Der geplante Ausflug musste leider abgesagt werden. Im November steht die Adventsfeier auf dem Programm. Die anhaltende Pandemie, der Krieg in der Ukraine und damit verbundene soziale und gesellschaftliche Probleme stellten den VdK vor große Herausforderungen, Besuche bei runden Geburtstagen, Informationen über relevante Sozialbeiträge in den Medien und die Betreuung der Mitglieder bei sozialrechtlichen Problemen. 688 Beratungen in den letzten acht Jahren, alle durchgeführt vom Vorsitzenden, was auch die erneute Steigerung der Mitglieder auf aktuell 323 zeigt. Robert Schafitel bedankte sich bei allen Mitgliedern im Vorstand für die gute Zusammenarbeit und tolle Unterstützung.

Schriftführerin Ulrike Feldt ließ das Jahr Revue passieren und Kassier Alois Wohnhaas konnte positive Zahlen präsentieren, die Revisoren Gisela und Otto Mangold bestätigten dies.

Wolfgang Dürrenberger lobte den VdK als wichtigen Bestandteil der Gemeinde, besonders die Sozialkompetenz des Vorsitzenden. 1948 gegründet, ist der VdK heute ein moderner Sozialverband, der sich um die Belange sozial Schwacher kümmert. Anschließend führte er die einstimmige Entlastung herbei.

Für 10 Jahre wurden geehrt: Oliver Baur, Gabriele Bayer, Elke Ditz, Tobias Fischer, Margartete Funk, Norbert Heckenberger, Anne und Josef Högerle, Rainer Jehle, Vinzenz Krug, Gisela Saiger, Herlinde Unseld, Heinz Urbansky, Verena Wagner und Gisela Wiest. Für 25 Jahre Johanna und Peter Bochtler, Reinhold Kammerlander, Rudolf Manz, Michael Ogger und Erich Pfänder.

Für 25 Jahre im Vorstand bekamen die silberne Verdienstmünze Lisa Podkowik und Franz Seeler. Robert Schafitel wurde für 15 Jahre Vorsitzender mit einem Geschenk bedacht.

Helmut Stebner sprach große Anerkennung aus und referierte abschließend zum Thema „Nächstenpflege“ und erläuterte die Forderungen des VdK.