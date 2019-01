Mitfahrbänkle soll für mehr Mobilität auf dem Land sorgen

Ein Leben ohne Auto ist in der Großstadt kein Problem, anders sieht es auf dem Land aus. Nicht immer fährt ein Bus, wenn ein Termin oder ein Einkauf ansteht. In Maselheim werden nun Mitfahrbänkle aufgestellt. Wer vorbeifährt und möchte, kann Wartende in den anderen Ortsteil mitnehmen. Im Gemeinderat wurden die möglichen Standorte der Bänke vorgestellt.

In allen vier Ortsteilen sollen im Frühjahr Mitfahrbänkle aufgestellt werden. Die Idee dazu kam vom Energieteam der Gemeinde. Die Mitfahrbänkle sollen den Busverkehr ergänzen und so eine zusätzliche Gelegenheit bieten, von einem Ortsteil in den anderen zu gelangen, zum Beispiel nach Maselheim in den Supermarkt, nach Äpfingen zur Arztpraxis oder nach Ellmannsweiler ins Freibad.

In Maselheim sind zwei Bänkle vorgesehen: eines in der Kronenstraße zwischen der Volksbank und der Zufahrt zum Netto, von wo man sich nach Sulmingen mitnehmen lassen kann. Ein zweites soll in der Laupertshauserstraße auf der Höhe Beckenweg platziert werden, von wo man nach Laupertshausen gelangen kann. In Sulmingen ist angedacht, das Bänkle am Dorfbrunnen aufzustellen. Die Sitzplätze sollen geteilt werden, so dass Autofahrer erkennen, ob der Wartende nach Maselheim oder Äpfingen möchte.

Genug Platz zum Anhalten

Für das Äpfinger Bänkle gibt es zwei mögliche Standorte: in der Ortsmitte, wo sich Bäcker, Arzt und Ortsverwaltung befinden, oder auf einem Grundstück in der Sulminger Straße auf Höhe der Abzweigung Bachstraße. Dort wäre das Anhalten für die Autofahrer einfacher. In Laupertshausen wird im Kreuzungsbereich Mettenberger/Winterreuter Straße ein Bänkle stehen, so dass man in Richtung Maselheim oder Ellmannsweiler Freibad mitfahren kann.

Der Bauhof hat Skizzen für Holzbänke mit Rückwand und Dach angefertigt und die Materialkosten kalkuliert. „Pro Bank 850 Euro“, berichtete Kämmerin Marion Bailer. Im Gemeinderat fand die Idee der Mitfahrbänkle Zustimmung. Kritik an der Optik der Bänke kam von Kai Dewald und Doris Dolkemeyer. Sie seien zusammengezimmert und passten nicht zum Sulminger Dorfplatz mit dem Brunnen aus Stein, fand Dewald. Den Standort beim Brunnen hielt er zudem nicht für ideal. Anhalten sei dort ungünstig. Man solle nichts überstürzen, fand er und regte an, statt der Bänke E-Bikes zum Ausleihen anzuschaffen. Was die Optik angeht, pflichtete ihm Bürgermeister Elmar Braun bei, betonte aber, die Bänke müssten in allen vier Ortsteilen gleich aussehen.

Eher nicht für Kinder gedacht

Franz Schuler gab zu bedenken, dass man Kindern immer gesagt habe, sie sollten nirgends mitfahren. Auf das Thema wies auch Max Steigitzer hin. Herbert Hasel sah als Zielgruppe vor allem Senioren. „Es gibt bestimmt Ältere, die es geschickt finden“, sagte er. „Die Idee ist klasse, wer Bedenken hat, sitzt nicht auf die Bänke“, stellte David Weber fest, so argumentierte auch Max Steigitzer. Gabriele Locher lobte den Vorschlag, hätte aber am liebsten ein Mitfahrangebot nach Biberach gehabt. Das sei schwierig, erläuterte Braun, dann müssten in Biberach Bänke nur für Maselheimer aufgestellt werden.

Bei zwei Enthaltungen beschloss der Gemeinderat, die Bänke vom Bauhof anfertigen und aufstellen zu lassen.