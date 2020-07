Mit Kichererbsen und guter Laune durch schwierige Zeiten

Mit Kreativität und Herzlichkeit hat „Marlies Blume“ die Bewohner des Heggbacher Wohnverbunds begeistert. Neben Wohngruppen in Heggbach und Ehingen erlebten auch Bewohner des Rosa-Bauer-Hauses in Biberach die Kabarettistin live.

Ursprünglich war geplant gewesen, dass die preisgekrönte Bühnenkünstlerin aus Ulm im Rahmen des Heggbacher Kulturprogramms Mitte März im dortigen Festsaal für die Öffentlichkeit auftritt. Allerdings musste die bereits im Vorfeld ausverkaufte Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, befand Peter Bette, der neue Koordinator der Kulturveranstaltungen im Heggbacher Wohnverbund. Unter Einhaltung der Hygiene- und Schutzverordnungen lud er Heike Sauer alias Marlies Blume zu kleinen, aber kurzweiligen Gastspielen in den Wohngruppen in Heggbach, Ehingen und Biberach ein.

Die Kleinkunstpreisträgerin mit ihrem schier unerschöpflichen Mundwerk hatte für die Bewohner, alles Menschen mit Handicap, ein spezielles Mitmachprogramm arrangiert und zu Beginn versprochen: „Ich gebe für euch alles, sodass bei uns allen pures Urlaubsfeeling aufkommt. Da müssen wir gar nicht verreisen. Man wüsste wegen Corona eh nicht wohin.“

Wie erwartet, war der berühmte Funke schon in den ersten fünf Minuten übergesprungen. Und wie man Marlies Blume kennt, bot sie ein Programm garniert in duftigem Rosa und Pink sowie mit einer Essenz aus liebenswürdigem schwäbischen Dialekt, präsentiert mit überschäumender Herzlichkeit und ihrem typischen Charme.

Zur Corona-Schutzmaske hatte die Kabarettistin wie stets gleich ein passendes Wort parat – die „Maultasche“. „Das Teil ist perfekt. Mund und Nase unter der Maske, aber die Augen sind frei. Denn die Viren übertragen sich sowieso nicht durchs Anschauen und Anlächeln.“ Bei Letzterem riet sie: „Lächelt einfach so viel, dass es euch zu den Augen rauskommt. Da werden die Coronaregeln eingehalten und durch das Lachen wird wissenschaftlichen Studien nach noch das Immunsystem auf Turbo gestärkt.“

Immer wieder bezog Marlies Blume ihr begeistertes Publikum in ihren amüsanten Wortwitz ein. So ließ sie Kichererbsen verteilen und in eine Hosentasche stecken. Und erläuterte auch warum. „Immer wenn ihr heute was Schönes erlebt, könnt ihr eine der Erbsen in die andere Hosentasche stecken. Ich würde mich freuen, wenn die Kichererbsen komplett die Hosentaschenseite wechseln“, meinte die Künstlerin.

Im Übrigen finde sie es schön, mit so einem tollen Publikum zusammen sein zu dürfen. „Wir sind alle Mosaiksteine. Dabei spielt es keine Rolle, wie groß der einzelne Stein ist, nur wie groß das Herz ist. Außerdem ist sowieso jeder von euch einzigartig. Das ist überhaupt das Tollste.“