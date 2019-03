Mit Freudensprüngen erobern die Kühe die Weide

Große Aufregung am Samstagmorgen im Stall des Landwirts David Weber: „Die Kühe merken, dass heute ein besonderer Tag ist“, sagte der Jungbauer, der mit Frau und drei Kindern in Heggbach wohnt und eine Milchwirtschaft betreibt. Zusammen mit seinem Bruder Philipp, der in Mettenberg ebenfalls einen Biohof bewirtschaftet und Ackerbau betreibt, bilden die beiden Landwirtschaftsmeister eine GbR.

Nach dem Winter ist es immer ein schöner Anlass, die Kühe raus aus dem Stall auf die Weide zu entlassen, erzählt David Weber. Und so kamen die Familien auf die Idee, die Bevölkerung daran teilhaben zu lassen. Pünktlich um 10 Uhr wurde das Gatter zur Weide geöffnet, und die 120 Kühe stürmten los in die Freiheit. Es war ein großer Spaß, die Kühe dabei zu beobachten, wie sie vor Freude Luftsprünge machten, sich auf der Weide wälzten und in rasantem Tempo die Weide eroberten.

Vereinzelt Machtkämpfe

Um die Rangordnung wieder herzustellen wurden vereinzelt Machtkämpfe ausgetragen, die sich aber nach kurzer Zeit erledigten. Viel zu schnell war das Spektakel vorbei, die Zuschauer applaudierten, die Kinder lachten und die Kühe fraßen zum ersten Mal nach langer Zeit das frische Gras. Die Eltern Paula und Josef Weber versorgten dabei die Besucher mit selbst gebackenem Kranzbrot und einem Glas gekühlter Milch.

Und wer Lust hatte, konnte noch an einer Betriebsbesichtigung teilnehmen.