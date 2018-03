Mit einem Festival in den Frühling

Bei seiner diesjährigen Mitgliederversammlung hat der Musikverein Maselheim das vergangene Jahr Revue passieren lassen, Verstorbenen gedacht und langjährige Mitglieder geehrt.

Vorsitzender Reinhold Ruedel erinnerte in seiner Begrüßung an die verstorbenen Mitglieder des Vereins, insbesondere an den Musiker Markus Vogel. Mit einer bilderreichen Präsentation blickte er anschließend auf der vergangene Jahr zurück. Als Maselheimer Musikanten und in der Tanz- und Partybandformation „In Motion“ haben die Musiker aus Maselheim im vergangenen Jahr wieder einige stimmungsvolle Auftritte bestritten.

Neben den zahlreichen Auftritten in der Region folgte der Verein nun schon zum vierten Mal der Einladung aus Cape Coral in Florida und reiste im Oktober vergangenen Jahres dorthin. Das Cape Coral Oktoberfest zählt zu den größten Oktoberfesten in USA. Die Bilder der Reise zeigten die ausgelassene Stimmung und Begeisterung des Publikums und der Musikanten selbst.

Reparaturen und neue Instrumente

Es folgte der Bericht der Schriftführerin Mareike Gaus und der Kassiererin Sabine Lehmann. Im vergangenen Jahr hat der Verein vor allem in Reparaturen investiert und auch neue Musikinstrumente angeschafft. Die Kassenprüfer bestätigten eine einwandfreie Buchführung sowie ein positives Gesamtergebnis.

Jugendleiter Joachim Ruedel informierte über die Jugendarbeit. Zur Kooperation von Schule und Musikverein, die vor Allem auf musikalische Früherziehung abzielt, gehören derzeit 43 Kinder. Weitere 30 Kinder und Jugendliche werden im Verein ausgebildet. Ihr Können konnten die Kleinen beim Jugendvorspielnachmittag unter Beweis stellen. Die Eltern, Großeltern und Geschwister der jungen Akteure hörten aufmerksam zu und freuten sich über die gelungenen Darbietungen der jungen Musiker.

Zum Schluss der Veranstaltung spielte noch die Jugend-Big-Band des Vereins. Der nächste Jugendvorspielnachmittag ist im Herbst 2018 geplant. Im Anschluss folgte der Bericht von Eugen Ruedel, dem Dirigenten der Maselheimer Musikanten und „In Motion“. Die Probenarbeit und die Auftritt wurden laut Ruedel gut gut gemeistert.

Nach der Entlastung der Vorstandschaft folgten die Wahlen. Als zweiter Vorsitzender wurde Peter Beier im Amt bestätigt und für weitere zwei Jahre gewählt. Margarete Kienle wurde als Kassiererin für zwei Jahre gewählt und tritt damit die Nachfolge von Sabine Lehmann an. Mareike Gaus wurde als Schriftführerin im Amt für weitere zwei Jahre bestätigt. Ebenfalls für weitere zwei Jahre wurden die Beisitzer Christoph Brekel, Kathrin Locher, Kathrin Welser, Joachim Ruedel und Eugen Ruedel wiedergewählt. Die Kassenprüfer Ida Brekel und Doris Baierl wurden für ein Jahr wiedergewählt.

Für 2018 stehen bereits mehrere Auftrittstermine fest. Außerdem steht im April ein besonderer Höhepunkt bevor: Zum ersten Mal richtet der Verein vom 14. bis 15. April das „Maselheimer Frühlingsfestival“ in der Mehrzweckhalle Maselheim aus.