Ministranten gestalten Gottesdienst

Die Ministranten der Seelsorgeeinheit Maselheim haben gemeinsam mit Diakon Paul Hammer einen Jugendbußgottesdienst für Jugendliche und junge Erwachsene in Sulmingen gestaltet. Passend zum gleichnamigen Lukas-Evangelium stand der Gottesdienst im Zeichen des Themas „Ich in der Geschichte des barmherzigen Samariters“. Anhand der darin vorkommenden Personengruppen konnte das eigene Gewissen mit Hilfe von verschiedenen Fragen und Beispielen erforscht werden, wie zum Beispiel: „Wofür bin ich dankbar und was will ich erhalten? Was hätte ich anders machen können? Wo habe ich einen Menschen verletzt?“