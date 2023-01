Mehrere Einbrüche in Maselheim und Ochsenhausen

Am Wochenende sind Unbekannte in Gebäude in Maselheim und Ochsenhausen eingebrochen.

Am Samstag, in der Zeit zwischen 17 und 18.30 Uhr, ereignete sich der Einbruch. Unbekannte hebelten laut Polizeibericht in Ochsenhausen die Terrassentür an einem Haus in der Straße Im Birket auf. In dem Gebäude durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke. Sie fanden Geld, ein Tablet und Schmuck. Das nahmen sie mit und flüchteten unerkannt.

Zwei weitere Einbrüche verübten Unbekannte am Sonntag in Maselheim. Die Täter brachen im Silcherweg und im Lerchenweg ein. Auch hier hebelten sie zwischen 14.30 und 20.45 Uhr jeweils eine Tür im Erdgeschoss auf. Die Unbekannten öffneten in mehreren Räumen Schränke und durchsuchten sie nach Brauchbarem. Sie nahmen Schmuck und Geld mit. Zurück blieben Schäden von mehreren Hundert Euro.

Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei Biberach (Telefon 07351/4470) hat die Ermittlungen nach den Tätern und dem Diebesgut aufgenommen. Die Polizei prüft auch, ob die Einbrüche im Zusammenhang stehen.