Mehrere berauschte Fahrer erwischt

In Hochdorf, Maselheim und Warthausen sind am Sonntag mehrere berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen worden. Gegen 16.45 Uhr stoppte die Polizei in Warthausen einen VW. Auf Verdacht musste der 20-jährige Fahrer einen Bluttest machen, durch den eine Einnahme von Drogen bestätigt wurde. Gegen 23 Uhr stoppte die Polizei in Hochdorf einen Mazda, dessen 31-jährige Fahrer ebenfalls berauscht war. Beide Fahrer mussten ihre Autos stehen lassen.

Einem ebenfalls 31-jährigen Mann fiel bei einer mitternächtlichen Kontrolle in Maselheim Marihuana aus der Tasche. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Haschisch und eine weitere Tablette.