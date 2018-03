Maselheimer Teile für Stuttgart 21

Bauteile für die Großbaustelle Stuttgart 21 kommen auch aus Maselheim: Das Betonwerk Härle liefert Fertigteile für die geplante Bahnhofshalle und die Überquerungen für die S-Bahn. Über diesen Teilen sollen zukünftig die Rolltreppen verlaufen. Insgesamt zehn Fertigteile aus Stahlbeton mit jeweils 13 Tonnen wurden am Wochenende in Maselheim verladen und für den Transport nach Stuttgart vorbereitet. Den Auftrag hat die Firma Züblin aus Stuttgart erteilt. Die Firma Härle betont in einer Mitteilung, dass für die Herstellung der Bauteile vor allem Kies und Zement aus der Region Biberach verwendet wurden.