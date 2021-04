Der Maselheimer Gemeinderat tagt am Montag, 19. April, von 19.30 Uhr an in der Mehrzweckhalle Maselheim.

Wichtigstes Thema ist die Vorberatung des Investitionsprogramms bis 2024 und des Ergebnishaushalts 2021. Informationen und Bekanntgaben, Baugesuche, der Abbruch des Gebäudes Laupertshauser 11, die kommunale Beteiligung am Projekt „EnBW vernetzt“ sowie Verschiedenes komplettieren die Tagesordnung.