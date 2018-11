Maselheimer überzeugt bei „The Voice of Germany“

Der Ellmannsweiler Andreas Hauser hat einen weiteren Erfolg bei der Castingshow „The Voice of Germany“ eingefahren.

Im Rap-Zweikampf setzte er sich gegen seinen Kontrahenten durch und holte sich damit das Ticket für die nächste Runde, die „Sing Offs“. Sollte er diese erfolgreich bestreiten, steht Hauser bereits im Halbfinale. In der Fernseh-Ausstrahlung am Samstag sang er das Lied „Schwarz zu Blau“ und konnte damit seine Trainerin Yvonne Catterfeld überzeugen. Dafür durfte sich der 25-jährige Chemielaborant über das Lob der Profisängerin freuen: „Du hast uns alle umgehauen in den Proben“, sagte Catterfeld und fügte hinzu: „Man denkt, du bist eher so der Schüchterne und Zurückhaltendere. Und dann kommst du auf die Bühne und die Musik geht an und du machst das alles so glaubhaft.“

Die Entscheidung sei ihr schwer gefallen, verriet Catterfeld, da auch Hausers Kontrahent überzeugt habe. Am Ende aber habe sie sich aus gutem Grund für Hauser entschieden: „Ich gehe mit dem von euch beiden, der mich noch mehr überrascht hat und von dem ich glaube, dass er uns noch mehr überraschen kann“, sagte sie. Andreas Hauser darf also auch weiterhin vom Sieg bei der deutschlandweit bekannten Castingshow träumen.