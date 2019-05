Lastwagen nimmt Auto Vorfahrt: Zwei Personen verletzt

Zwei Personen sind bei einem Unfall am Montag in Äpfingen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 39-Jähriger gegen 14.45 Uhr mit seinem Lkw in der Biberacher Straße.

An der Einmündung zur Ulmer Straße bog er nach links ab. Aus der Straße kam von links ein VW, der Vorfahrt hatte. Der Lkw-Fahrer übersah das Auto.

Der VW-Fahrer versuchte noch nach links auszuweichen. Er konnte einen Zusammenstoß allerdings nicht mehr verhindern. Der Laster fuhr dem VW in die rechte Fahrzeugseite. Durch den Aufprall wurde der Beifahrer in dem Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den 47-Jährigen aus dem Fahrzeug.

Die beiden Männer in dem VW erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der VW war nicht mehr fahrbereit. Der Abschlepper barg das Fahrzeug. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 13000 Euro.