Kultur in Heggbach vor neuer Ära

Wenn Jahr für Jahr in Heggbach Chöre, Komiker und Bands auf die Bühne traten, zog hinter den Kulissen eine Frau die Fäden: Angela Gschwender ist seit mehr als 44 Jahren bei der St.-Elisabeth-Stiftung. Das Veranstaltungsprogramm „Kultur in Heggbach“ hat sie mit ins Leben gerufen, jetzt aber steht die 63-Jährige vor dem Ruhestand und sagt: „Wie es mit Kulturreihe weitergeht, liegt nicht mehr in meiner Hand.“

Am Anfang stand ein Wunsch, erzählt die gebürtige Stuttgarterin, die in Warthausen lebt. „Heggbach sollte belebt werden.“ Menschen von außerhalb sollten die Einrichtung für Menschen mit Behinderung besuchen und kennenlernen. Aus dem modernen Inklusionsgedanken wurde 2007 die Reihe „Kultur in Heggbach“ geboren. Der damalige Leiter der Begleitenden Dienste, Wolfgang Dürrenberger und Angela Gschwender übernahmen die Umsetzung. Die Veranstaltungshalle in Heggbach mit ihren rund 270 Plätzen war ideal für kleinere Gruppen. „Es lief von Anfang an toll“, erzählt Gschwender.

Teil der Veranstaltungsreihe war auch der Abend zu „Kultur und Genuss“. Gschwender erinnert sich daran, wie sie sich einmal vor Gästen kaum retten konnten. Eine Stunde vor Beginn kam die Nachricht, dass die Veranstaltung „restlos ausverkauft“ sei. Ein traumhaft-lauer Sommerabend, der Koch zauberte italienische Vorspeisen auf den Teller und Gschwender musste Getränke nachordern, weil die Gäste bald schon in langen Schlangen vor der Ausgabe standen. Der Abend sei ihr besonders in Erinnerung geblieben. „Bis heute aber ist es jedes Mal schwer abzuschätzen, wie viele Gäste kommen“, erzählt sie.

Seit drei Jahren kümmert sie sich alleine um die Veranstaltungen. Die Auswahl der Künstler erfolgt oft handverlesen. Eine gute Mischung sei wichtig, oftmals seien es Empfehlungen, manche Künstler sehe sie sich selbst an, bevor sie nach Heggbach kommen. „Ein richtiger Flop war nie dabei.“ In den elf Jahren der Kulturreihe habe die Stiftung nur einmal „draufzahlen“ müssen. Manche Künstler spenden hingegen fast die gesamten Erlöse an den Förderverein des Wohnverbunds.

Bei der Benefizveranstaltung des schwäbischen Comedyduos Hillus Herzdropfa am vergangenen Donnerstag war der Saal wieder einmal ausverkauft. „Das war einfach mal wieder ein stimmiger Abend.“ Doch Gschwender baute alleine 270 Stühle in der Halle auf, stellte Tische auf, besorgte Blumenschmuck, Hussen und Wechselgeld. „Von der Veranstaltung selbst bekomme ich nie alles mit.“ Sie sei aber froh, dass sie sich am Abend auf die Unterstützung von fünf tatkräftigen Helferinnen verlassen könne. Nur eines stimme sie nachdenklich: Die Bewohner der Heggbacher Wohngruppen kommen nur noch seltener zu den Kulturveranstaltungen. Das sei früher anders gewesen. Gschwender glaubt, dass die Mitarbeiter der Wohngemeinschaft heute zeitlich oft eingespannt sind und weiß, dass inzwischen vor allem ältere Menschen mit schweren Behinderungen in Heggbach leben. „Eine gute Sache ist die Kulturreihe aber auf jeden Fall“, sagt sie.

Ruhestand geplant

Im Frühjahr 2020 wird sich Gschwender dann in den Ruhestand verabschieden, der Adventsmarkt im November wird wohl ihre letzte Veranstaltung sein. „Ich schreibe schon auf, was man im kommenden Jahr machen könnte.“ Wie es dann mit der Kulturreihe weitergeht, ist noch unklar. Das war am Freitag bei der St.-Elisabeth-Stiftung nicht mehr in Erfahrung zu bringen. Gschwender sagt, sie hoffe auf eine neue Ära. „Ich weiß, dass ich es nächstes Jahr nicht mehr mache, aber irgendwie wird es wohl weitergehen.“

Im Ruhestand freue sie sich dann auf ihre Hobbys, mal spontan zum Wandern oder Skifahren ins Allgäu. Zudem will sich die gelernte Sport- und Gymnastiktrainerin auch ehrenamtlich engagieren. Und am liebsten auch weiterhin zum Kulturprogramm nach Heggbach kommen. „Aber nur als Zuschauerin“, sagt sie lachend. „Am besten gefallen mir Liedermacher“, erzählt sie. „Konstantin Wecker würde ich mir mal wünschen.“ Dafür reiche das Budget aber kaum. Wichtiger aber sei ihr, einfach dabei zu sein. Zum ersten Mal eine Vorstellung am Stück zu erleben. „Und einfach zu genießen.“