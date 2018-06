Kosten für Maselheimer Kitaneubau leicht unter Plan

Der neue Kindergarten ist ein finanzielles Großprojekt für die Gemeinde Maselheim. Architekt Manuel Tress wartete im Gemeinderat nun mit positiven Nachrichten auf. Nach den aktuellen Berechnungen bewegen sich die Kosten leicht unter den ursprünglich veranschlagten 2,19 Millionen Euro.

„Stand heute liegen wir circa 60000 Euro unter den berechneten 2,19 Millionen Euro“, sagte Architekt Manuel Tress. Damit sind die Kosten nach der Abrechnung des Rohbaus knapp drei Prozent unter den Schätzungen. Und auch beim Zeitplan sieht es gut aus. Der Rohbau ist fertig. Innen sei alles so weit, dass bereits die Tapeten festlegt werden könnten, berichtete der Architekt. Der Gemeinderat vergab in der Sitzung bereits den Auftrag für die Möblierung. Von den im Budget vorgesehenen 80000 Euro werden nur 63500 gebraucht. Die alte Einrichtung aus dem bisherigen Kindergarten wird weitgehend mitgenommen. Da es im alten Kindergarten keine Krippe gab, müssen Möbel für die Einjährigen komplett neu gekauft werden.

Bau bleibt im Zeitplan

Die Ende Juli solle alles so gut wie fertig sein, so dass noch ein zeitlicher Puffer bleibe, sagte Tress über den Zeitplan.

Zum neuen Kindergartenjahr im September soll die viergruppige Kita in Betrieb gehen. Die Außenanlagen werden bis dahin allerdings voraussichtlich nicht fertig sein. „Wenn wir jetzt erst ausschreiben können, weiß ich nicht, ob wir noch Gärtner herkriegen. Die Betriebe haben volle Auftragsbücher“, berichtete Tress. Die Wege wolle er aber noch fertigbekommen. Die Parkplätze seien im Zug der Rohbauarbeiten bereits aufgekiest worden.

Der Gemeinderat richtete den Blick bereits auf eine mögliche Erweiterung des Kindergartens. Dass ein Erweiterungsbau eines Tages nötig werde, sei schon möglich, sagte Franziska Maier von der Verwaltung. „Die vergangenen Jahre zeigen, dass die Kinderzahlen steigen.“ Außerdem brächten Neubaugebiete Zuwächse. Des Weiteren sei immer mehr Fläche pro Kind vorgeschrieben.

Konkret ging es im Gemeinderat um die Frage, ob die Außenanlagen so umgeplant werden sollen, dass sie bei einem künftigen Anbau nicht im Weg sind. Architekt und Verwaltung plädierten aber dafür, das Gerätehaus und die Pflasterfläche für Spielfahrzeuge nicht zu verlegen. Tress hielt es vom Betriebsablauf her für geschickter, das Gerätehaus näher am Gebäude zu belassen. Das Pflaster zu verlegen sei später keine große Sache, fand David Weber. Bei einem Erweiterungsbau würde sowieso der ganze Bereich zur Baustelle, argumentierte Paul Mayer. Bei zwei Gegenstimmen sprach sich der Gemeinderat für die ursprüngliche Version der Außenanlagen aus.