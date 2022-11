Klingende Stimmen zur Cäcilienfeier in Laupertshausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach 2-jähriger Corona-Pause trafen sich die Kirchenchormitglieder Laupertshausen gut gelaunt am Wochenende vom 4. November wieder zur traditionellen Cäcilienfeier. Vorausgegangen war ein gemeinsamer Gottesdienst, mitgestaltet von den knapp 30 Sängerinnen und Sängern unter der Leitung von Dirigentin Regine Scheffold. Als Eucharistiefeier zelebriert, freuten sich Pfarrer Ludwig Hager mit den anwesenden Kirchenbesuchern über die klingenden und beschwingten Lieder des Kirchenchores.

Im Anschluss konnte Pfarrer Hager in der örtlichen Gaststätte zahlreiche Mitglieder für ihren langjährigen Chorgesang zu Ehren Gottes ehren. Silvia Katein und Helga Hummel für je 55 Jahre Chorgesang, Rita Moll, Jutta Denz und Hildegard Katein für jeweils 30 Jahre. Gisela Bitterwolf und Erich Hummel wurden für 25 Jahre geehrt. Silvia Katein, die zudem ehrenamtlich 37 Jahre im Kirchenchor als Kassiererin tätig war, wurde zudem mit einem italienischen Spezialitätenpaket überrascht.

Im Anschluss an die offiziellen Tagesordnungspunkte ging es zum gemütlichen Teil des Abends über. „Ein schöner Tag - ist ein Gewinn“ wurde vom Chor noch gemeinsam im Gasthaus angestimmt bevor der Abend dann mit einem gemeinsamen Essen und Beisammensein fröhlich gefeiert wurde. Der Kirchenchor Laupertshausen ist so aufgestellt, dass er bis heute immer noch 4-stimmige Lieder bei Veranstaltungen, Gottesdiensten, Beerdigungen aufführen kann und auch wenn sich die Suche um den Nachwuchs, wie bei vielen Vereinen, leider immer schwieriger gestaltet, die Tatsache dass die Altersspanne der Kirchenchor-Mitglieder Laupertshausen zwischen 19 und 71 Jahren im Verein beträgt, zeigt, dass Musik zeitlos ist, Spaß macht und in der Gemeinschaft das Singen einfach nur schön ist und der Seele gut tut.