Klänge von Harfe und Kontrabass am Weiher

Nachdem das traditionelle Konzert zum Sonnenuntergang am Maselheimer Luxenweiher 2021 wetterbedingt ausgefallen war, konnte Siegfried Wehrle vom Verschönerungsverein dazu am vergangenen Sonntag wieder Susanne und Martin Danner aus Orsenhausen begrüßen. Mit Harfe und Kontrabass bereiteten sie einem etwa 50-köpfigen auch altersmäßig recht gemischten Publikum einen „unvergesslichen Sommerabend“, wie es seitens des Veranstalter heißt.. Ihre dezent vorgetragenen Melodien, Volksweisen aus verschiedenen Ländern wie Frankreich, Griechenland, Irland oder Schweden – aber auch eigene Kompositionen – harmonierten faszinierend mit der Naturszenerie am Weiher und erzeugten eine spürbar wohltuende Stimmung, die zum Lauschen und meditativen Innehalten einlud. Zudem wurde auf eindrucksvolle Weise erfahrbar, wie schön man es sich auch zu Hause am eigenen Ort machen kann, was vielleicht zu einer Kultur des Daheimbleibens beiträgt. „In dem der Reinerlös von rund 400 Euro aus freiwilligen Spenden des Musikabends dem Verein „Straßenkinder Ukraine-Nothilfe“ zur Verfügung gestellt wird, ist damit auch der gute Zweck eines Beitrags zur Linderung des andauernden Kriegselends in dem osteuropäischen Land verbunden“, Dr. Alfons Siegel vom Verschönerungsverein Maselheim.