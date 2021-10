Kirchengemeinde läutet Baubeginn ein

Mit Freude hat der Kirchengemeinderat Maselheim den ersten Spatenstich gesetzt für den Neubau des Katholischen Gemeindehauses. Mit dabei waren auch Architekt Hebert Schulz und Geschäftsleitung des Bauunternehmens Braun, die den Rohbau erstellen werden.

„Kirche am Ort –Kirche an vielen Orten gestalten“ ist ein diözesanes Projekt für die Pastoral des Bistums Rottenbug-Stuttgart. Nach diesem Motto gestaltet die Katholische Kirchengemeinde den Ort des Glaubens im Zentrum des Dorfes. Das neue Katholische Gemeindehaus entsteht als Anbau an das bestehende Pfarrhaus mit Versammlungsraum, Besprechungsraum, Küche und Nebenräumen. Die Kirche St. Petrus und Paulus und der Neubau werden durch einen barrierefreien Zugang verbunden. Die Räume im Erdgeschoss des Pfarrhauses werden dann zu einem barrierefreien Seelsorgebüro.

Eine Neugestaltung erhält das Friedhofsgelände zwischen Kirche und Gemeindehaus. Das Zentrum des Dorfes lädt ein zum Gottesdienst, zu Empfang der Sakramente zu seelsorgerlichen Diensten. Der Ort ist Raum für gemeinsames Leben und Austausch im Glauben. Der gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Christoph Brekel, dankte allen, die ehrenamtlich viele Tätigkeiten zur Vorbereitung geleistet hatten, insbesondere dankte er dem Bauausschuss des Kirchengemeinderates für die Vorplanungen. Pfarrer Ludwig Hager sprach zum Spatenstich ein Segensgebet zum Schutz aller, die am Bau beteiligt sind.