Kindergarten und Energiebericht im Rat

Der Maselheimer Gemeinderat trifft sich zu einer Sitzung am Montag, 18. Juni, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen neben mehreren Baugesuchen der Neubau des Kindergartens Maselheim mit der erneuten Beratung über die Außengestaltung und den Auftrag über die Möblierung. Anschließend folgt die Vorstellung des Energieberichts 2016. Weitere Themen sind der Jahresbericht zu den Aktivitäten der NetzeBW, die Beratung und Vorstellung des Entwurfs zum Baugebiet „Langes Gewand 1“ sowie die Vergabe der Sanierungsarbeiten des Kriegerdenkmals in Äpfingen und die Wasserversorgung in Maselheim.