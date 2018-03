Kindergarten-Neubau liegt im Zeitplan

Die Gemeinde Maselheim investiert 2,2 Millionen Euro in einen neuen viergruppigen Kindergarten. Das Gebäude wird an die Maselheimer Grundschule in der Gartenstraße angebaut. Nach Angaben von Architekt Manuel Tress liegen die Arbeiten im Zeitplan. Ende Juli soll das Haus für zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppen fertig werden.

Es ist das größte Neubauprojekt der Gemeinde Maselheim seit der Errichtung des Sulminger Gemeindehauses vor fünf Jahren: der Bau des neuen Kindergartens in der Gartenstraße. Im Juli war Spatenstich für das Haus, bis Weihnachten stand der Rohbau, die Fenster sind inzwischen eingesetzt, nun laufen die Innenausbauarbeiten an dem KfW-55-Energiesparhaus. In der kommenden Woche solle mit dem Estrich begonnen werden, berichtet Architekt Manuel Tress vom Baltringer Büro Tress.

Der Neubau in der Gartenstraße bietet 890 Quadratmeter nutzbare Grundfläche (Netto-Raumfläche). Im Erdgeschoss befinden sich die zwei Krippengruppen mit Sanitär-, Ruhe-, Materialräumen, Eltern- und Leiterinnenzimmer sowie gegenüber dem Eingang einem Bewegungsbereich. Für die Eltern gibt es Platz, den Kinderwagen im Gebäude abzustellen, so dass sie, wenn sie ein älteres Geschwisterkind zum Kindergarten bringen, das Baby nicht aus dem Wagen nehmen müssen. Akustikdecken, Naturholzböden und viel Weiß mit einigen grünen Akzenten sollen für eine freundliche Atmosphäre sorgen. Große Fenster geben den Blick auf den Garten frei. Vom Gruppenraum gelangen die Kinder in die Außenanlagen, ein kleiner gepflasterter Bereich direkt vor dem Fenster bietet dank des darüberliegenden Balkons ein regen- und sonnengeschütztes Plätzchen.

Im ersten Stock sind die zwei Kindergartengruppen untergebracht. Als Bonbon gibt es für die Kinder eine zusätzliche Spielfläche in Form einer 43 Quadratmeter großen Galerie. „Aus anderen Kindergärten, die wir gebaut haben, wissen wir, dass solche Galerien bei den Kindern ein Renner sind“, sagt der Architekt.

Der Kindergarten wurde direkt an das Grundschulgebäude angebaut. Dank Glasscheiben können die Kindergartenkinder einen Blick in ihre künftige Schule erhaschen und nicht nur das. Sie nutzen die Schulmensa fürs Mittagessen. Über eine Tür im Erdgeschoss gelangen sie dorthin, ohne über den Hof gehen zu müssen.

Bürgermeister Elmar Braun hofft, dass aus der räumlichen Nähe ein Miteinander von Schule und Kindergarten entsteht, von dem beide Seiten profitieren. „Die Wege sind kurz, mir würde es gefallen, wenn sich Lehrer, Erzieherinnen und Eltern dadurch treffen und kennen“, sagt er. Ein erstes Gespräch für die Kooperation zwischen Kindergarten und Schule habe es bereits gegeben.

Die künftige Kita-Leiterin und die Erzieherinnen beschäftigten sich derzeit mit dem Nutzungskonzept für die neuen Räume. Dabei geht es auch um die Möblierung. Möglichst viel solle aus dem bisherigen Maselheimer Kindergarten mitgenommen werden, so der Bürgermeister. „Wir schauen, dass wir es günstig hinbekommen.

2,2 Millionen Euro investiert Maselheim in den Neubau. „Vom neuen Kindergarten versprechen wir uns, dass Maselheim für die Zukunft gut aufgestellt ist“, erklärt der Bürgermeister. Statt bisher drei altersgemischter gibt es künftig vier Gruppen in Maselheim, davon zwei Krippengruppen. Gestartet wird im Krippenbereich noch nicht mit der vollen Auslastung. Zunächst sind zwei Gruppen mit je fünf Plätzen vorgesehen, möglich sind je zehn Plätze.

Fertigstellung Ende Juli

Der Bürgermeister geht davon aus, dass die Nachfrage wachsen wird. „Die Eltern wollen heutzutage mehr Betreuung“, berichtet er. Zudem rechnet er damit, dass die Kinderzahlen steigen werden. Sollten die Plätze im neuen Kindergarten eines Tages nicht mehr ausreichen, besteht die Möglichkeit anzubauen. „Das Gebäude erlaubt im Westen eine Erweiterung um vier zusätzliche Gruppen“, erläutert Manuel Tress.

Doch zunächst gilt es den 2,2-Millionen-Neubau fertigzustellen. Man liege im Zeitplan, sagt der Architekt. Auch bei den Kosten sei alles im Plan, berichtet er. Ende Juli soll der neue Kindergarten fertig werden.