Kanalsanierung kostet rund 350 000 Euro

Die Gemeinde Maselheim saniert Kanäle. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Arbeiten am Äpfinger Kanalsystem im Umfang von rund 350 000 Euro auszuschreiben. Das berichtete Kämmerin Marion Bailer auf telefonische Anfrage der SZ. Die Kanäle waren im vergangenen Jahr mit der Kamera befahren worden, die Videos zeigten die Schäden. Es handle sich vor allem um Kanalbrüche, aber auch um falsche Hausanschlüsse aus früheren Zeiten, berichtete Bailer. Schäden in einer Höhe von rund einer halben Million seien festgestellt worden, darunter in geringem Umfang Schäden, die sofort behoben werden müssten.

Für die 2021 angesetzten Reparaturen sind 350 000 Euro veranschlagt. Die Summe ist laut Kämmerin im Haushalt auch vorgesehen. Das Gremium beschloss außerdem, die Kanäle in Laupertshausen und Ellmannsweiler kontrollieren zu lassen. 9,3 Kilometer Kanal und 260 Schächte werden dabei gereinigt, mit der Kamera befahren und die Aufnahmen anschließend ausgewertet. Die Verwaltung schätzt die Kosten für die Befahrung und Untersuchung auf etwa 60 000 Euro, für die Auswertung werden weitere Kosten fällig. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Reinigung und Befahrung auszuschreiben.