Kaffeekränzchen am Rosenmontag

In der Turn- und Festhalle Laupertshausen findet am Rosenmontag, 4. März, ab 14 Uhr das traditionelle Kaffeekränzchen der Chorgemeinschaft Laupertshausen 1953 statt. Die Sänger haben auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. So werden neben dem Männerchor Singgemeinschaft Maselheim-Laupertshausen unter der Leitung von Gunda Herzog auch der Jugend- und Erwachsenenchor „Hohes Cis“ unter der Leitung von Bernadette Pfänder mit humoristischen und unterhaltsamen Liedern zu hören sein. Neben Bütten bekommen die Zuschauer auch verschiedene Sketche zu sehen. Für die musikalische Unterhaltung am Nachmittag sorgen wieder die „Singing Saxophones“.