Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Theatergruppe Laupertshausen ehrte der 1. Vorsitzende Wolfgang Maucher langjährige Mitglieder. Helmar Bitterwolf erhielt für 45 Jahre als Kassierer und langjährige Verdienste im Verein eine Ehrenurkunde. Als aktives Gründungsmitglied für 46 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Thea Fesseler ebenfalls mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. In Würdigung der besonderen Verdienste erhielt Beate Fesseler eine Urkunde als Dank und Anerkennung.

Nach zweijähriger Pause spielt die Theatergruppe dieses Jahr das Lustspiel „Bäckerei Bräzzele“ von Jasmin Leuthe. Die Aufführungstermine sind am Freitag, 30. Dezember um 20 Uhr, am Freitag, 6. Januar 2023 um 17 Uhr und am Samstag, 7. Januar 2023 um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle Laupertshausen.

Die Eintrittskarten kosten neun Euro und können im Vorverkauf bei Silvia Katein, Telefon 07351/74701, seit dem 12. Dezember 2022 reserviert werden. Tickets sind auch an der Abendkasse erhältlich. Der Einlass ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn. Der Reinerlös der Aufführungen komm einem guten Zweck zugute.