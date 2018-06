In Maselheim entstehen 33 neue Bauplätze

Die Wartelisten für Bauplätze in Maselheim sind lang. Jetzt entsteht am Ortsausgang Richtung Wennedach ein neues Baugebiet. Der Gemeinderat hat den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Langes Gewand I“ gefasst und damit die Pläne einen großen Schritt vorangebracht. Ingenieur Günther Schmid erläuterte in der Sitzung, welche Vorgaben für Bauherren in dem Gebiet gelten.

Das Baugebiet „Langes Gewand I“ umfasst 3,19 Hektar. Es liegt südwestlich der Kreisstraße Richtung Wennedach und grenzt im Norden an den Gemeindeverbindungsweg Richtung „Zum Stein“ und das bestehende Baugebiet „Mayerberg Süd“. 33 Bauplätze sollen im „Langen Gewand I“ entstehen. Mit Ausnahme einer 3000 Quadratmeter großen Parzelle im Nordosten, haben die Grundstücke im Durchschnitt eine Fläche 700 Quadratmeter, erläuterte Ingenieur Günther Schmid vom Büro RSI den Gemeinderäten.

Vorgesehen ist Einzelhausbebauung, auf der großen Parzelle Einzel- und Doppelhausbebauung. Bauherren dürfen zwei Vollgeschosse errichten, die maximale Firsthöhe beträgt 7,5 Meter. Sattel-, Walm-, Zelt- und versetztes Pultdach mit einer Neigung von 18 bis 38 Prozent sind möglich, bei Garagen auch Flachdächer.

Pro Grundstücke müssen zwei Parkplätze ausgewiesen werden, pro Wohnung eineinhalb. Garagen zählen dabei mit, die Fläche vor der Garage wird indes nicht als Stellplatz angerechnet. Öffentliche Parkplätze schafft die Gemeinde im Nordwesten, dort wird auch ein Streifen für eine Bushaltestelle freigehalten.

Der Bebauungsplan verpflichtet die Bauherren, auf ihrem Grundstück einen Baum zu pflanzen. Vorgeschrieben ist ein hochstämmiger Laubbaum.

Im Bereich des Gemeindeverbindungswegs wurden bei Baugrunduntersuchungen Bodenbelastungen festgestellt. Sie stammen aus den Auffüllmaterialien des Wegs. Auf den betroffenen Grundstücken ist deshalb ein Streifen als Auffüllung beziehungsweise belastet markiert. Für diese Grundstücksanteile soll laut Schmid ein günstigerer Kaufpreis gelten.

Erschließungsbeiträge von Anliegern aus „Mayerberg“

Die Vorstellung des Bebauungsplans verfolgten auch Bürger aus dem Baugebiet „Mayerberg Süd“. Denn der Gemeindeverbindungsweg, der im Süden an das alte Baugebiet anschließt, wird zur Erschließungsstraße ausgebaut und das hat Folgen für die unmittelbaren Anlieger. „Sie werden erschließungsbeitragspflichtig“, erläuterte Hauptamtsleiter Wolfgang Späth der SZ. Betroffene Anlieger hatten sich bereits im Vorfeld schriftlich an die Gemeinde gewandt, darüber hinaus hatte es ein Gespräch mit Bürgermeister Elmar Braun gegeben. „Prinzipiell ist es im Erschließungsbeitragsrecht so, dass jeder bezahlen muss, Sonderformen greifen hier nicht“, so Späth. Die Anwohner hätten den Vorteil einer ausgebauten Straße.

Der Gemeinderat hat den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Langes Gewand I“ bei zehn Ja- und einer Neinstimme getroffen. Bis zum Herbst dieses Jahres soll das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen sei. Das sagte Späth der SZ. Im Anschluss soll ausgeschrieben und erschlossen werden. Der Hauptamtsleiter rechnet damit, dass Bauwillige 2020, eventuell bereits 2019 loslegen können.