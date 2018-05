Hoffnung auf insektenfreundliche Gemeinde

Der Maselheimer Bürgermeister Elmar Braun plant den großen Wurf mit einer insektenfreundlichen Gemeinde. Wie Maselheim davon profitieren könnte, zeigt sich aber im Kleinen: In der Imkerei von Hermann Koch aus Ellmansweiler zum Beispiel.

Die Goldschmiede von Hermann Koch verbirgt sich im Keller. Hier steht eine Honigschleuder, lagern Bienenwachsplatten und an der Wand bezeugen Urkunden die Arbeit, die hier geleistet wird. Der 55-jährige Hermann Koch zählt zu den erfolgreichsten Imkern im Landkreis Biberach. Sein Honig wurde jetzt zum wiederholten Mal vom Landesverband Württembergischer Imker mit Gold prämiert. „Das ist wirklich eine Bestätigung für meine Arbeit“, sagt Koch.

Für einen goldenen Honig muss der Hobbyimker eine Vielzahl an Kriterien beachten: vor allem der Wassergehalt muss gering sein. „Je weniger Wasser der Honig enthält, desto weniger gärt er“, erklärt er. Niedrige Luftfeuchte, eine schonende Erwärmung, die richtige Lagerung: die Honigproduktion ist eine kleine Wissenschaft – für Koch aber längst auch eine Glaubensfrage. Tagsüber arbeitet der gelernte KFZ-Meister meist im Büro als Serviceberater in einem Biberacher Autohaus, die Arbeit bei seinen Bienen sei das „komplett krasse Gegenteil“, meint er. „Das ist mein Ausgleich.“

Doch das Hobby koste viel Zeit, vor allem in den Frühjahrsmonaten von April bis Juni, wenn die Bienenvölker in Schwarmstimmung geraten – also permanent die Möglichkeit besteht, dass die Bienen den Stock verlassen. Dem beugt Koch vor, indem er den Bienen mehr Raum zur Honigproduktion gibt und neue Wände einsetzt. In diesen Monaten verbringt Koch beinahe jedes Wochenende bei seinen Bienen an den drei Standorten verteilt, rund um Laupertshausen.

Doch die Mühe sei es wert: „Die Tiere sind einfach beruhigend“, sagt er. Und: Er wolle damit seinen Teil leisten, damit auch in Zukunft Bienen in der Region leben und Futter finden. „Ohne Bienen könnten wir vielleicht noch drei Jahre überleben“, meint Koch. Vor allem deshalb sei es wichtig, dass alles unternommen werde, um die Bienenbestände weiter zu schützen.

„Die Pläne für eine insektenfreundliche Gemeinde find’ ich gut“, sagt Koch. Doch wichtig sei, dass auch die Bürger mitziehen. „Es gibt mit Sicherheit viele Befürworter dafür“, aber auch die Landwirte müssten sich an einem Tisch versammeln. „Die Bauern gehen heute viel zu früh aufs Feld“, meint Koch. Wenn der Löwenzahn abgemäht würde, kämen häufig auch viele Bienen zu schaden. Vor allem beobachte er einen Rückgang an Blumen. „Sobald der Raps verblüht ist, ist die Erntezeit schon fast vorbei.“ Dann fänden auch viele Bienen kaum mehr Futter.

Zudem gebe es gute Gründe, den Honig vor Ort zu kaufen: „Honig aus der Region muss nicht eingeflogen werden. Dafür fliegt ein Bienenvolk für 500 Gramm Honig circa dreimal um die Erde“, heißt es in einer Werbung des Deutschen Imkerbunds, unter dessen Logo Koch seinen Honig vermarktet. Das soll auch in Zukunft so sein, Koch verkauft seinen Honig meist direkt an der Haustür. Er kennt seine Kunden, immerhin hat die Imkerei bereits Tradition in der Familie Koch. Vor etwa 20 Jahren hat Herrmann die Bienenstöcke und Geräte von seinem Vater übernommen Der hat ihn damals gefragt: „Machst weiter, dann besorg’ ich dir Bienenvölker?“ Der Sohn hat ja gesagt und es bis heute nicht bereut.