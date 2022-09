Herbstserenade des Spielmannszug Äpfingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf Grund der unsicheren Wetterlage am Sonntag, den 25. September wurde die traditionelle Herbstserenade in der Mehrzweckhalle Äpfingen abgehalten. Vorstandsmitglied Karin Stark freute sich zahlreiche Gäste, befreundete Musikanten und die Ehrenmitglieder des Vereins begrüßen zu dürfen. Der Spielmannszug bot ein abwechslungsreiches Programm, bei dem die Gäste unter anderem Stücke wie „In Harmonie vereint“ oder „Marmor Stein und Eisen bricht“ zu hören bekamen. Auch die Nachwuchsflötistinnen unter der Leitung von Isolde Lasser bewiesen mit dem Stück „Puppet on a String“ ihr Können.

Leider musste die Serenade und die damit verbundenen Ehrungen in den letzten zwei Jahren pandemiebedingt ausfallen. Umso mehr freute sich Kreisverbandsvorsitzender Michael Ziesel vom Blasmusik-Kreisverband Biberach die Ehrungen nun nachholen zu dürfen. Daniela Hemel wurde für 20 Jahre aktives Musizieren geehrt. Zusätzlich erhielt Daniela die Fördermedaille in Bronze für 10-jährige Tätigkeit in der Vorstandschaft. Für 30 Jahre aktives Musizieren durften die Spielleute Isolde Lasser, Ingrid Renz, Veronika Weber, Arno Laupheimer, Bettina Orani und Vorstandsmitglied Karin Stark geehrt werden. Zusätzlich zur 30-jährigen Ehrung erhielt auch Karin Stark die Fördermedaille in Bronze für ihre Tätigkeit in der Vorstandschaft des Vereins. Auch Tambomajour Tobias Bär durfte im Rahmen der Serenade für 20-jährige Dirigententätigkeit geehrt werden und erhielt dafür die Dirigentennadel in Gold. Besonders betone Michael Ziesel dabei das musikalische Können, das unendliche Engagement und die vielen Erfolge die Tobias als Dirigent bereits erreicht hat. Eine besondere Ehrung wurde Barbara Gründler überreicht. Für 40 Jahre aktives Musizieren beim Spielmannszug Äpfingen erhielt Barbara Gründler die Ehrennadel in Gold mit Diamant und den dazugehörigen Ehrenbrief. Darüber hinaus wurde Barbara Gründler zum Ehrenmitglied des Spielmannszug Äpfingen ernannt. Auch Vorstandsmitglied Karin Stark sprach Barbara ihren Dank, Anerkennung und größten Respekt für ihre erbrachte Leistung aus.

Nach den Ehrungen begeisterte der Spielmannszug das Publikum unter anderem mit den Musikstücken „Musik ist Trumpf“ und der „Fuchsgrabenpolka“. Anschließend ließ man den Abend gemeinsam mit selbstgemachten Häppchen und Getränken in der Mehrzweckhalle ausklingen.