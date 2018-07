Halle soll besser geschützt werden

Die Maselheimer Mehrzweckhalle soll zukünftig besser vor Hochwasser geschützt werden. Das hat Bürgermeister Elmar Braun im Gemeinderat berichtet, nachdem beim Starkregen vor wenigen Wochen erneut Wasser ins Gebäude gelangt war. Vier Maßnahmen werden laut Braun nun in Erwägung gezogen: ein Schott, die Erneuerung der Pumpe, Tieferlegen des Pflasters, damit das Wasser nicht so schnell ins Gebäude läuft, außerdem soll vor der Halle ein Becken geformt werden, so dass das Wasser besser versickern kann.

