Hagelschauer: Polizei meldet weitere Unfälle auf der B30

Wie die Polizei am Montag mitgeteilt hat, haben sich auf der Bundesstraße 30 am Sonntag noch weitere Unfälle ereignet. Nach dem schweren Unfall am Sonntagvormittag mit acht beteiligten Autos, 16 Verletzten und mehreren Zehntausend Euro Sachschaden verloren gegen 13.30 Uhr gleich drei Autofahrer auf verschiedenen Abschnitten der B 30 die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Ein 23-Jähriger war in Richtung Ulm unterwegs, als er mit seinem Skoda auf Höhe Maselheim ins Schleudern geriet und bei Maselheim in einem Acker landete.

Etwa zur gleichen Zeit fuhr ein 44-Jähriger nach der Abfahrt Laupheim-Mitte in die Leitplanke. Er war mit einem Mercedes in Richtung Biberach unterwegs. Auch eine 51-Jährige schleuderte zwischen Barabein und Laupheim-Süd in die Leitplanke.

Auch zwischen Untersulmentingen und Laupheim kracht es

Neben der B30 krachte es gegen 11.10 Uhr zwischen Untersulmentingen und Laupheim. Ein 47-Jähriger geriet mit einem VW ins Schleudern. Das Auto überschlug sich neben der Straße und blieb auf dem Dach liegen.

Er und die beiden Insassen im Alter von neun und 46 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr war im Einsatz.